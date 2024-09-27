MUJI太古城中心店重新開業 佔地兩層/限定扭蛋活動送造型襟章/大型試食區

無印良品太古城中心店以全新面貌重新開業！新店擴充設有上下兩層，分佈於太古城2至3樓。分店加入大型試食區、COFFEE STAND及給水站服務，二樓以「食」為主題，三樓則以「衣、住、行」生活用品為主。開幕期間更特設限定扭蛋活動，隨機送出造型襟章，想知詳請即睇內文！

「原材料及環保」店舖設計主題

新店位於太古城中心的二樓和三樓，設計上強調環保理念。走進二樓的大門，首先映入眼簾的是以環保材料打造的牆面。這些牆面使用了再生材料，如穀物和葵花籽製成的牆紙，以及棉花和牛仔布等衣物原料，還有其他家居用品的拼砌而成，充分展現了無印良品對環保的承諾和特色。

自然市集風格的食品區

店內的食品區域以市集為靈感，使用再生木材和木屑壓縮板作為主要裝飾，營造出自然樸實的氛圍。生活化的櫥窗陳列讓顧客彷彿置身於充滿活力的市集之中。和諧的木質設計，優雅的木柱線條引導顧客從二樓到達三樓，而向上延伸的木條天花板則為另一個區域帶來和諧的氛圍，讓人感受到空間的流動與舒適感。

獨具格調服飾區

服飾區以淡灰色為主色調，結合金屬曲紋背板與木皮直線特色牆，完美呈現出有格調的服飾陳列，同時不失和諧感，為顧客提供優雅的購物環境。

溫馨家品區

家品區則使用木絲板和水曲柳原色木材，開放式木材展示區及多層式展示檯設計，突顯家的溫暖與生活感，讓顧客在選購時感受到家的溫馨。

增設大型試食區域

無印良品太古城中心店增設大型試食區域，顧客可於指定時間到試食區域，品嚐無印良品的推薦食品，體驗先試後買的樂趣。同時，試食區域亦會於每日中午12時至晚上8時提供食品加熱服務，方便顧客於購買後可享用。

試食服務時段：星期一 至 星期五 中午 12:00 至 下午 2:00 / 下午 5:00 至 晚上 7:00

星期六、日及公眾假期 下午 3:00 至 下午 6:00

食品加熱服務：星期一至星期日及公眾假期 中午 12:00 至 晚上 8:00

增設資源再生計劃回收箱「MUJI CYCLE」

增設資源再生回收箱，只需要把清理乾淨的可循環再造物料帶到店舖，並將其放置於相對應的回收箱即可。透過回收可循環再造物料，經二次處理後再製成生活用品，減少浪費資源。

MUJI Green 讓大自然融入家中

MUJI Green以植物融入環境設計，適合不同生活空間，營造簡約清新的綠色生活。MUJI Green採用適合香港氣候的觀葉植物，配合易於打理的無土海綿，適合於室內栽種，輕鬆綠化生活空間，為環境增添氣息，點綴生活空間。

設「給水站」及「COFFEE STAND」

無印良品太古城中心店於店舖增設「給水站」，只需帶自備水樽，便能夠到店內補充免費飲用水；同時店內亦設有多款水樽以供選購。透過減少使用即棄膠樽，從日常生活培養環保習慣。店內同時增設「COFFEE STAND」自助精品咖啡機服務，選用香港本地咖啡烘焙廠新鮮烘焙的精品咖啡豆，即時研磨製作多種冷熱飲品。

COFFEE STAND新店優惠，即日起至10月6日，顧客可以優惠價$20購買各款冷熱飲品。

*此優惠只適用於無印良品太古城中心COFFEE STAND。