MUJI無印良品德福分店重新開業！設本地農品區/限時7大開業優惠/新增自助咖啡機

MUJI無印良品德福廣場店重新裝修，即日起以嶄新風貌重新開業！店舖不僅首度增設小型家具自助提取區外，更有寢室體驗專區及本地良品區。為了響應環保，亦增設了回收箱以及給水站。此外店內還設有自助咖啡機，供應各種口味的咖啡。開業期間，MUJI更推出多個重新開業限時優惠，於德福廣場店消費享受各種購物禮遇。

增設住空間主題展示區及寢室體驗專區

住空間主題展示區展示如何有效活用設計簡潔、富組合性的無印良品家具及收納用品整理生活環境，展示多樣家居配置靈感，塑造個人化住空間。寢室體驗專區展示多款不同尺寸的床架、床褥及睡枕，透過客人親身試用，體驗各種寢具的特性，並展示如何配搭各款床上布藝及被具，輕鬆尋找符合個人睡眠習慣的寢具，讓睡眠更舒適。

德福廣場店限定 首次增設小型家具自助提取區

首次增設小型家具自助提取區，提供體積細小及輕盈的家具商品，如竹製摺凳、竹製多用途架凳子及半形木製抽屜等，顧客可即時自助提取，帶來更方便快捷的購物體驗。店內更駐有家具配置顧問為顧客提供全面的生活提案。

食材市集 - 增設本地良品區

店內食材市集將增設本地良品區，以無印良品的視點引入一系列的本地農產品、食材、小吃及飲品等，讓顧客在日常的購物時，能增加對本地農產業及食品的認識，為顧客帶來更多元化及美味的健康餐飲選擇。

增設資源再生計劃回收箱「MUJI CYCLE」提倡環保

無印良品德福廣場店將增設資源再生回收箱「MUJI CYCLE」，只需要把清理乾淨的可循環再造物料如紙張、塑膠、鋁罐、玻璃及衣物帶到店舖，並將其放置於相對應的回收箱即可。透過回收可循環再造物料，經二次處理後再製成生活用品，減少浪費資源。

增設 「給水站」及「COFFEE STAND」自助咖啡機

無印良品德福廣場店新增「給水站」，提供免費飲用水供應。顧客只需要自備水樽，便能夠隨時補充水分；同時店內亦設有多款水樽以供選購，透過減少使用即棄膠樽。店內同時增設「COFFEE STAND」自助咖啡機，選用香港本地咖啡烘焙廠新鮮烘焙的精品咖啡豆，即時研磨製作多種冷熱飲品。