MUJI無印良品德福分店重新開業！設本地農品區/限時7大開業優惠/新增自助咖啡機

MUJI無印良品德福廣場店重新裝修，即日起以嶄新風貌重新開業！店舖不僅首度增設小型家具自助提取區外，更有寢室體驗專區及本地良品區。為了響應環保，亦增設了回收箱以及給水站。此外店內還設有自助咖啡機，供應各種口味的咖啡。開業期間，MUJI更推出多個重新開業限時優惠，於德福廣場店消費享受各種購物禮遇。
增設住空間主題展示區及寢室體驗專區
住空間主題展示區展示如何有效活用設計簡潔、富組合性的無印良品家具及收納用品整理生活環境，展示多樣家居配置靈感，塑造個人化住空間。寢室體驗專區展示多款不同尺寸的床架、床褥及睡枕，透過客人親身試用，體驗各種寢具的特性，並展示如何配搭各款床上布藝及被具，輕鬆尋找符合個人睡眠習慣的寢具，讓睡眠更舒適。
德福廣場店限定 首次增設小型家具自助提取區
首次增設小型家具自助提取區，提供體積細小及輕盈的家具商品，如竹製摺凳、竹製多用途架凳子及半形木製抽屜等，顧客可即時自助提取，帶來更方便快捷的購物體驗。店內更駐有家具配置顧問為顧客提供全面的生活提案。
食材市集 - 增設本地良品區
店內食材市集將增設本地良品區，以無印良品的視點引入一系列的本地農產品、食材、小吃及飲品等，讓顧客在日常的購物時，能增加對本地農產業及食品的認識，為顧客帶來更多元化及美味的健康餐飲選擇。
增設資源再生計劃回收箱「MUJI CYCLE」提倡環保
無印良品德福廣場店將增設資源再生回收箱「MUJI CYCLE」，只需要把清理乾淨的可循環再造物料如紙張、塑膠、鋁罐、玻璃及衣物帶到店舖，並將其放置於相對應的回收箱即可。透過回收可循環再造物料，經二次處理後再製成生活用品，減少浪費資源。
增設 「給水站」及「COFFEE STAND」自助咖啡機
無印良品德福廣場店新增「給水站」，提供免費飲用水供應。顧客只需要自備水樽，便能夠隨時補充水分；同時店內亦設有多款水樽以供選購，透過減少使用即棄膠樽。店內同時增設「COFFEE STAND」自助咖啡機，選用香港本地咖啡烘焙廠新鮮烘焙的精品咖啡豆，即時研磨製作多種冷熱飲品。
無印良品德福廣場店 重新開業限時優惠
為慶祝店舖重新開業，由即日起至8月18日，顧客凡於無印良品德福廣場店消費可享以下優惠。
- 凡於無印良品德福廣場店單次消費淨值滿$3000或以上，即可獲贈360°轉動空氣循環扇一個，每日限量50個。數量有限，送完即止。
- 凡於無印良品德福廣場店單次消費淨值滿$500或以上，即可獲贈USB充電式手提風扇一個，每日限量50個。數量有限，送完即止。
- 凡透過無印良品德福廣場店家具配置諮詢服務單次購買家具商品，即可享家具免費安裝服務一次
- 可於無印良品德福廣場店以八折優惠價購買舒適豆袋梳化及豆袋梳化套。數量有限，售完即止
- 顧客可於無印良品德福廣場店COFFEE STAND自助咖啡機以優惠價$20購買各款冷熱飲品。同時可以優惠價$98購買無印良品中深焙咖啡豆(200克)。
- 顧客可於無印良品德福廣場店以優惠價$28購買燈芯草織人字拖。數量有限，售完即止。
- 由8月9至11日，顧客可於無印良品德福廣場店以優惠價$48/3件購買本地食品品牌「媽媽工房」指定商品，包括鮮檸檬桂花薏米露 (310毫升)、冰糖燉檸檬 (310毫升) 、桂花冰糖燉檸檬 (310毫升) 、川貝陳皮冰糖燉檸檬 (310毫升) 、桂花陳皮冰糖燉檸檬 (310毫升) 。
精選新產品
營業時間：星期一至日 11:00 a.m. 至 10:00 p.m.
店舖地址：九龍九龍灣偉業街33號德福廣場二期401,402及431舖