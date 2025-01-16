MUJI無印良品新春食品＋6個大掃除工具推介 消費滿$100 送蛇年限定揮春

今個月底就是農曆新年，大家是時候要準備好賀年全盒和為家居大掃除。以下為大家精選MUJI無印良品的多款新春食品，以及6個大掃除好幫手，絕對是居家必備好物。由1月13日至31日期間於無印良品店舖、無印良品官方網上商店或 Café&Meal MUJI 購物淨值滿$100 或以上即可獲贈蛇年限定揮春1套，大家一於去辦年貨迎接新年！

MUJI無印良品新春食品 多款無印良品出品的零食都設獨立包裝，非常適合放入賀年全盒讓親友品嚐。夾心棉花糖($15)，有水蜜桃、抹茶、葡萄、咖啡等多種口味，以不同口味製成餡料作為夾心，入口香甜軟綿綿。心水推介提子無花果酒心朱古力($32)，揉合了冧酒提子和白蘭地無花果的夾心朱古力，酒香濃郁。而什錦小蛋糕($28)，一袋集合瑪德琳、朱古力口味和原味的蛋糕，口感鬆軟，大人小朋友都會喜歡！