MUJI無印良品登陸新都城中心 全新自然拓印工作坊/森林浴體驗+開業限定優惠

MUJI無印良品於寶琳新都城中心二期正式開業！新分店以環保古木材打造舒適空間，延續環保概念。此外新都城中心店更特設自然拓印體驗工作坊及森林浴體驗，讓顧客在購物同時，享受自然慢活的放鬆時光。新店開業期間，精選商品亦有開業限定優惠，即睇詳請。

新店選用環保木材貫穿全店空間，天花懸掛環保古木大木方配白色木屑壓縮板。服飾區採用米灰色木皮與特製環保碎木方造成的展示台，展現自然時尚風格。古木條搭建的小屋屋頂連接美容護理區與女裝區。家品家具區則以暖灰色環保木屑壓縮板設計，帶來全新的購物體驗。店內更有全新精油香薰護理系列及春季限定櫻花食品系列，如櫻花千層蛋糕、糯米糍等，細味細膩口感，讓顧客感受春日氣息。

新店更加入廣受歡迎的「COFFEE STAND」及「給水站」。「COFFEE STAND」提供自助精品咖啡機服務，選用香港本地咖啡烘焙廠新鮮烘焙的精品咖啡豆，一按即時研磨製作冷熱飲品。「給水站」則為客人提供免費飲用水，只要自備水樽即可斟飲用水，鼓勵顧客培養環保及多飲水習慣。

無印良品新都城中心新店亦設有「MUJI GREEN」及「MUJI CYCLE」。「MUJI GREEN」內提供多款小型植物，設計簡約兼容易打理，輕鬆營造綠色家居生活。另設「MUJI CYCLE」資源再生回收箱，只需將清潔乾淨的可循環再造物料帶到店內，再放入相對應的「MUJI CYCLE」資源再生回收箱，即可減少浪費。

全新大自然體驗活動

無印良品新都城中心店位於西貢區，四周環繞著翠綠山峰。為呼應自然生活的理念，新店特別推出「無印良品自然拓印體驗工作坊」及「無印良品森林浴體驗」，讓顧客無論在店內或戶外，都能找到與大自然的連結，發堀理想的生活步調。

無印良品自然拓印體驗工作坊，參與者可利用不同植物的獨特外形、紋理、花型與色彩，創作出個人專屬的手挽袋。是次活動鼓勵親子共同參與，讓大人與小孩一同感受大自然的多樣美態。

日期：2025年3月29日及30日

地點：無印良品新都城中心

活動時段：每日7節(早上11時至晚上7時15分)，每節45分鐘

報名網址：請按此

無印良品森林浴體驗，讓自己沐浴在森林氛圍之中。是次體驗將會踏足將軍澳區內著名的小夏威夷徑，一同感受林蔭、鳥聲、流水、微風，打開心扉，釋放壓力。在導師引領下，參加者可以放慢腳步、喚醒感官、用五感感受森林，在人與自然的連結中達致情緒紓緩的效果。

日期：2025年4月6日

集合時間：下午1時45分，下午2時正出發

全程需時：約 3 小時，下午5時完成

報名網址：請按此

名額有限，先到先得，額滿即止。完成活動有機會獲得精美禮品一份