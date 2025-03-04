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生活
2025-03-04 12:00:00

MUJI網上周年祭低至半價 入手服飾/家電/廚具/食品$10起

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MUJI網上周年祭低至半價 入手服飾/家電/廚具/食品$10起

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無印良品香港網店精選商品5折起，服飾、家電、廚具、食品低至$10，限時優惠只限4天。

精選商品低至5

10元商品

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精選海苔系列食品一律9折，優質海苔烤製而成，口感香脆，風味濃厚。有肉鬆、蝦味、肉乾三款口味以供選擇。另外夾心海苔亦有優惠，以杏仁或南瓜籽仁烤製而成，口感香脆。

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