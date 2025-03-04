MUJI網上周年祭低至半價 入手服飾/家電/廚具/食品$10起

為慶祝MUJI無印良品香港官方網上商店周年祭，即日起至3月9日一連4天MUJI無印良品將推出優惠活動！活動期間，網上商店將推出多重驚喜禮遇，涵蓋服飾、生活用品及食品等商品低至半價，最平$10入手，足不出戶也能輕鬆選購心儀好物，即睇詳請。

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周年祭每日限量 50 個發售商品 超人氣商品於網店優惠發售，每日限量50個！必入手360°轉動空氣循環扇，買循環扇送香薰墊一個。另外大容量的撥水加工單肩包更低至$88(原價$188)，非常抵買。

無印良品香港網店精選商品5折起，服飾、家電、廚具、食品低至$10，限時優惠只限4天。 精選商品低至 5 折

10元商品

海苔系列9折 精選海苔系列食品一律9折，優質海苔烤製而成，口感香脆，風味濃厚。有肉鬆、蝦味、肉乾三款口味以供選擇。另外夾心海苔亦有優惠，以杏仁或南瓜籽仁烤製而成，口感香脆。