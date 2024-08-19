MUJI首度聯乘Reebok推黑白鞋款 極簡百搭設計$500有找

走極簡主義的無印良品(MUJI)，最近宣布與Reebok推出聯乘鞋款，選用Reebok經典Club C 85為藍本，帶來黑、 白兩款配色，而且售價非常相宜，只售8,990日圓(約481港元)，各位fans記得留意MUJI的消息了！

MUJI首度聯乘Reebok推黑白鞋款

MUJI自1980年創立以來，從沒有跟任何運動品牌合作過，令今次聯乘更見珍罕。 而無印良品過去的鞋款也以簡單帆布鞋為主，今次邀來Reebok聯乘，以多年來被受追捧的Club C 85作藍本，與簡潔的MUJI不謀而合。這個網球鞋款早於1985年誕生，但在近年復古風潮帶動下，也受不少時尚品牌垂青，如Maison Margiela、JJJJound及Hartcopy等。

今次的聯乘鞋款充滿著極簡基因，採用輕質皮革製成，鞋身輪廓以Club C 85為基礎，但兩側Reebok卻刪去標誌性的交叉條紋設計，備有黑、全白兩種配色，展現簡約時尚美學。鞋底搭載Reebok獨有的DMX microbubble technology技術，通過鞋底內的杯形小孔來增強回彈力，確保穿著時的舒適度。後踭位置綴有織布拉環，方便穿上及除下，絕對是細心加分位。

據悉MUJI x Reebok Club C 85 全新聯名鞋款將於 8 月 26 日登陸 MUJI 官網，如果有興趣不妨留意MUJI公布的消息了！