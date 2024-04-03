NAKED FLOWERS花舞光影展首度來港 沉浸式多感觀花海體驗 8大展區打卡位

「NAKED FLOWERS花舞光影展」由日本知名光影創意公司NAKED, INC.創辦，今年終首度來港，登陸「1881」，為香港呈獻花卉主題的沉浸式五感之旅，展覽佔地接近10,000 平方尺，分設8大展區，為視覺、聽覺、觸覺、嗅覺、以至味覺帶來想像不到的震撼。

NAKED FLOWERS花舞光影展首度來港 沉浸式多感觀花海體驗 8大展區打卡位

「NAKED FLOWERS花舞光影展」將於4月27日至10月27日 「1881」公開展出，展覽期半年，早鳥門票將於2024年4月5日至26日於攜程Trip.com公開預售，優惠票價為成人港幣$150、小童、學生、長者及殘疾人士港幣$120；4月27日起以正價發售，票價為成人港幣$180、小童、學生、長者及殘疾人士港幣$150。團隊希望帶領大家走進夢幻花朵秘境，巧妙建構出極具NAKED風格的繽紛花花世界，引領大家走進一個超越現實的魔幻花朵之境，將感觀體驗推向極致。

NAKED FLOWERS 八大展區打卡位： NAKED FLOWERS香港站8 大打卡位｜花の書 NAKED BIG BOOK 寫滿神秘實驗筆記的巨型書本，在每個翻頁瞬間，帶領觀眾進入花朵之境，探索體驗隱藏在花中的秘密。

NAKED FLOWERS 香港站8大打卡位｜花の書 NAKED BIG BOOK

NAKED FLOWERS香港站8 大打卡位｜芬芳花園 BIG FLOWER GARDEN 站在巨大的花朵面前看看吧，享受溫柔的花香，伴隨著花香四溢，花瓣飛舞，引領我們步入神秘花園深處。

NAKED FLOWERS 香港站8大打卡位｜芬芳花園 BIG FLOWER GARDEN

NAKED FLOWERS香港站8 大打卡位｜野生花園 WILD FLOWER GARDEN 如春日花田般瀰漫著馥郁芬芳，蝴蝶之翼的剪影宛如妖精一般變幻飛舞，帶來更多的花朵繽紛綻放。

NAKED FLOWERS 香港站8大打卡位｜野生花園 WILD FLOWER GARDEN

NAKED FLOWERS香港站8 大打卡位｜綻放花園 MOSAIC FLOWER GARDEN 經過牆壁時，宛如自身影子般盛大的花朵在整個牆面上綻放。

NAKED FLOWERS 香港站8大打卡位｜綻放花園 MOSAIC FLOWER GARDEN

NAKED FLOWERS香港站8 大打卡位｜花の微觀世界 MICROSCOPY OF FLOWERS 美麗花朵背後是一個甚麼樣的世界呢？讓我們看看創造顏色和氣味的花細胞的微觀世界，像是宇宙般的廣闊空間。

NAKED FLOWERS 香港站8大打卡位｜花の微觀世界 MICROSCOPY OF FLOWERS

NAKED FLOWERS香港站8 大打卡位｜花朵小徑 FLOWER PATH 各式各樣的花瓣與種子，形成的花吹雪的隧道。穿越隨風舞動的鮮豔花瓣和種子組成的隧道，一起前往櫻彩花園。

NAKED FLOWERS 香港站8大打卡位｜花朵小徑 FLOWER PATH

NAKED FLOWERS香港站8 大打卡位｜桜吹雪 OUSAI GARDEN 璀璨的花瓣飄舞，被夢幻般的櫻花包圍。品嚐特製飲品，沉浸在花海中，享受前所未有的「賞花奇遇」。

NAKED FLOWERS香港站8大打卡位｜桜吹雪 OUSAI GARDEN

NAKED FLOWERS香港站8 大打卡位｜與世界連接の蒲公英 DANDELION 「DANDELION」是一個連接世界的藝術作品。吹拂蒲公英，飄舞的蒲公英棉絮將透過網路在世界各地飄舞，在設置在各地的「DANDELION」附近中綻放。蒲公英絨毛將承載著「願和平降臨於世界世界」「願世界變得更加美好」這些願望，在世界各地綻放。

NAKED FLOWERS香港站8大打卡位｜與世界連接の蒲公英 DANDELION

特設NAKED CAFÉ BAR 欣賞完整個展覽，更可於館內的 Café Bar內稍作休息， Café Bar於上午11時至下午6時提供不同款式的花茶，晚上6時後將提供雞尾酒。Café Bar亦會延續NAKED FLOWERS的神髓，客人將飲品置於吧台投影位置時，影像會因應不同的飲品而綻放出相應的花卉。

NAKED FLOWERS香港站 NAKED CAFÉ BAR