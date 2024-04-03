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生活
2024-04-03 14:15:51

NAKED FLOWERS花舞光影展首度來港 沉浸式多感觀花海體驗 8大展區打卡位

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NAKED FLOWERS花舞光影展首度來港 沉浸式多感觀花海體驗 8大展區打卡位

NAKED FLOWERS花舞光影展首度來港 沉浸式多感觀花海體驗 8大展區打卡位

NAKED FLOWERS花舞光影展」由日本知名光影創意公司NAKED, INC.創辦，今年終首度來港，登陸「1881」，為香港呈獻花卉主題的沉浸式五感之旅，展覽佔地接近10,000 平方尺，分設8大展區，為視覺、聽覺、觸覺、嗅覺、以至味覺帶來想像不到的震撼。

 

NAKED FLOWERS花舞光影展首度來港 沉浸式多感觀花海體驗 8大展區打卡位

NAKED FLOWERS花舞光影展首度來港 沉浸式多感觀花海體驗 8大展區打卡位

NAKED FLOWERS花舞光影展」將於427日至1027 1881」公開展出，展覽期半年，早鳥門票將於202445日至26日於攜程Trip.com公開預售，優惠票價為成人港幣$150、小童、學生、長者及殘疾人士港幣$120427日起以正價發售，票價為成人港幣$180、小童、學生、長者及殘疾人士港幣$150。團隊希望帶領大家走進夢幻花朵秘境，巧妙建構出極具NAKED風格的繽紛花花世界，引領大家走進一個超越現實的魔幻花朵之境，將感觀體驗推向極致。

 

NAKED FLOWERS花舞光影展首度來港 沉浸式多感觀花海體驗 8大展區打卡位 NAKED FLOWERS花舞光影展首度來港 沉浸式多感觀花海體驗 8大展區打卡位

NAKED FLOWERS 八大展區打卡位：

NAKED FLOWERS香港站8大打卡位｜花の書 NAKED BIG BOOK

寫滿神秘實驗筆記的巨型書本，在每個翻頁瞬間，帶領觀眾進入花朵之境，探索體驗隱藏在花中的秘密。

NAKED FLOWERS 香港站8大打卡位｜花の書 NAKED BIG BOOK

NAKED FLOWERS 香港站8大打卡位｜花の書 NAKED BIG BOOK

NAKED FLOWERS香港站8大打卡位｜芬芳花園 BIG FLOWER GARDEN

站在巨大的花朵面前看看吧，享受溫柔的花香，伴隨著花香四溢，花瓣飛舞，引領我們步入神秘花園深處。

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NAKED FLOWERS香港站 8大打卡位｜芬芳花園 BIG FLOWER GARDEN

NAKED FLOWERS 香港站8大打卡位｜芬芳花園 BIG FLOWER GARDEN

NAKED FLOWERS香港站8大打卡位｜野生花園 WILD FLOWER GARDEN

如春日花田般瀰漫著馥郁芬芳，蝴蝶之翼的剪影宛如妖精一般變幻飛舞，帶來更多的花朵繽紛綻放。

NAKED FLOWERS 香港站8大打卡位｜野生花園 WILD FLOWER GARDEN

NAKED FLOWERS 香港站8大打卡位｜野生花園 WILD FLOWER GARDEN

NAKED FLOWERS香港站8大打卡位｜綻放花園 MOSAIC FLOWER GARDEN

經過牆壁時，宛如自身影子般盛大的花朵在整個牆面上綻放。    

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NAKED FLOWERS香港站 8大打卡位｜綻放花園 MOSAIC FLOWER GARDEN

NAKED FLOWERS 香港站8大打卡位｜綻放花園 MOSAIC FLOWER GARDEN

NAKED FLOWERS香港站8大打卡位｜花の微觀世界 MICROSCOPY OF FLOWERS

美麗花朵背後是一個甚麼樣的世界呢？讓我們看看創造顏色和氣味的花細胞的微觀世界，像是宇宙般的廣闊空間。

NAKED FLOWERS 香港站8大打卡位｜花の微觀世界 MICROSCOPY OF FLOWERS

NAKED FLOWERS 香港站8大打卡位｜花の微觀世界 MICROSCOPY OF FLOWERS

NAKED FLOWERS香港站8大打卡位｜花朵小徑 FLOWER PATH

各式各樣的花瓣與種子，形成的花吹雪的隧道。穿越隨風舞動的鮮豔花瓣和種子組成的隧道，一起前往櫻彩花園。          

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NAKED FLOWERS香港站8大打卡位｜花朵小徑 FLOWER PATH

NAKED FLOWERS 香港站8大打卡位｜花朵小徑 FLOWER PATH

NAKED FLOWERS香港站8大打卡位｜桜吹雪 OUSAI GARDEN

璀璨的花瓣飄舞，被夢幻般的櫻花包圍。品嚐特製飲品，沉浸在花海中，享受前所未有的「賞花奇遇」。

NAKED FLOWERS香港站8大打卡位｜桜吹雪 OUSAI GARDEN

NAKED FLOWERS香港站8大打卡位｜桜吹雪 OUSAI GARDEN

NAKED FLOWERS香港站8大打卡位｜與世界連接の蒲公英 DANDELION

DANDELION」是一個連接世界的藝術作品。吹拂蒲公英，飄舞的蒲公英棉絮將透過網路在世界各地飄舞，在設置在各地的「DANDELION」附近中綻放。蒲公英絨毛將承載著「願和平降臨於世界世界」「願世界變得更加美好」這些願望，在世界各地綻放。  

NAKED FLOWERS香港站8大打卡位｜與世界連接の蒲公英 DANDELION

NAKED FLOWERS香港站8大打卡位｜與世界連接の蒲公英 DANDELION

特設NAKED CAFÉ BAR

欣賞完整個展覽，更可於館內的 Café Bar內稍作休息， Café Bar於上午11時至下午6時提供不同款式的花茶，晚上6時後將提供雞尾酒。Café Bar亦會延續NAKED FLOWERS的神髓，客人將飲品置於吧台投影位置時，影像會因應不同的飲品而綻放出相應的花卉。

NAKED FLOWERS香港站 NAKED CAFÉ BAR

NAKED FLOWERS香港站 NAKED CAFÉ BAR

NAKED FLOWERS 花舞光影展 香港站

展覽日期：2024427日至1027

展覽時間：上午11時至晚上10時，最後入場時間為晚上9

展覽地址：尖沙咀廣東道2A號「1881G17B號舖及地庫

購票方式：Trip.com

  

早鳥預售日期：202445日至426        

早鳥票價：

成人 (12歲或以上── HK$150   

3-11歲小童、全日制學生、殘疾人士及65歲或以上長者── HK$120 

3歲以下幼童 ── 免費入場

 

門票發售日期：2024427日至1027   

門票售價：

成人 (12歲或以上)  ── HK$180   

3-11歲小童、全日制學生、殘疾人士及65歲或以上長者── HK$150 

3歲以下幼童 ── 免費入場

                               

Trip.com優惠

2024427日至1027日預訂滿指定金額即減：滿HK$450HK$45、滿HK$900HK$90、滿HK$1,350HK$135                    

其他優惠

專屬中銀Chill Card信用卡套票優惠 (限於2024427日至1027日期間)

1. 以優惠價 HK$260購買成人正價門票兩張

2. NAKED CAFÉ BAR內購買指定飲品可享買一送一優惠

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