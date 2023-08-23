NAMCO圍方新店│全新升級Rainbow PLUS 首設店內Gashapon Pop-up Store限定扭蛋專屬打卡位

人氣日本遊戲機中心NAMCO香港再度擴大版圖，第13間分店宣佈進駐大圍區內全新地標 —「圍方」！佔地超過6,600呎的NAMCO全新店將於8月25日隆重開幕，成區內最大室內遊樂場。新店更特設全新「擲彩虹」遊戲設施—Rainbow PLUS，揉合經典及數碼元素，為玩家帶來浸沉式中大獎體驗，享受繽「fun」彩虹樂。除此之外，店內更設有全港NAMCO店內首個Gashapon Pop-up Store，為區內市民大眾打造一站式娛樂熱點，大人小朋友都玩得盡興！

NAMCO圍方新店│Rainbow PLUS 擲彩虹專區 6.4 米長 LED 屏幕 全店共享中獎喜悅 擲彩虹素來都是NAMCO皇牌遊戲之一，是次圍方全新店將會帶來升級體驗—Rainbow PLUS，加入超過6.4米長LED屏幕，玩家中獎後屏幕上將播放特殊動畫及聲效通知慶祝中獎，動畫不僅提供極佳的視聽效果，還能讓店內其他顧客一起分享中獎的喜悅。

NAMCO圍方新店│ 店內首個 Gashapon Pop-up Store 圍方限定迷你打卡位成扭蛋迷必訪聖地 NAMCO圍方店更首次引入店內Gashapon Pop-up Store，特設逾百部扭蛋機搜羅城中及日本大熱扭蛋款式，無論想收集甚麼樣的扭蛋，總能在這裡找到你的心頭好。此外，特區內還設有圍方店限定的4款「迷你」打卡場景，場景亦會不定時更換，為大家增添新鮮感。快來為心愛的扭蛋公仔拍攝最動感、最具特色的照片吧！

NAMCO圍方新店│開幕優惠 —— 增值滿額送獨家限定禮品連優惠券 為了慶祝圍方店的開幕，到圍方店增值滿$500即享（圍方店限定版）More More爪鎖匙扣以及優惠券一張，下次遊玩增值滿$500仲額外送3局免費遊戲*，會員優惠驚喜多多，喜愛夾公仔的你萬勿錯過！*優惠受條款及細則約束。

NAMCO圍方新店│ 遊樂設施概覽 新幹線 JR 小火車 全新設計的小火車遊樂設施將以新幹線為靈感，讓小朋友們一種仿佛變身列車長的奇妙體驗，在室內搭上小火車感受童趣親子樂。 日式貼紙相機 特選特色日式貼紙相機，可分析長相類型如童顏系、可愛系、成熟系等等，加入玩味十足的貼圖、濾鏡效果，不論情侶、家庭及朋友，都能好好紀錄有趣歡樂的相處時刻！

同場加映 NAMCO 圍方店限定景品 白桃味、香印提子味、巨峰提子味 UHA 味覺糖（ NAMCO 香港店限定味道） UHA味覺糖x namco獨家限定包裝，軟糖口感彈牙果味特濃，身為零食迷和夾公仔達人絕對不容錯過。 韓國Binggrae 果味 牛奶 ( 共 4 款口味 ) 4款韓國製造Binggrae果味牛奶（香蕉、蜜瓜、士多啤梨、雲尼拿），果味濃郁口感Creamy，是酷熱天氣下的消暑良品。 蠟筆小新 —— 野原小白水晶石 以日本動畫《蠟筆小新》中的角色野原小白為造型的水晶石，精緻細膩的造工配合可愛造型，絕對能俘獲各位水晶石收藏家們的歡心，作為獨特藏品都是不錯選擇喔！