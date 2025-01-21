Namco新分店登陸元朗 $10/4局開業優惠/獨家限定景品/新春福袋

Namco全新分店正式登陸元朗YOHO MALL II（形點II）！分店以日本型格街頭面貌與各位見面，店內更引進6款新型景品機及遊樂設施。另外適逢農曆新年，新店更握出連串新年開業優惠、不可錯過獨家限定的「Namco拉麵金碗」景品、及新年神秘福袋，即睇詳請。

松尾Tirol 四角錐體裝朱古力&六角形裝朱古力新店獨家限定登場。景品專用罕見包裝，有齊草莓味及牛奶味，與朋友一同分享滋味。

Capybara水豚景品於新店率先登場，特別定製版（黑白廚師版）以及頂著橘子及香蕉的水豚公仔，亦同步登陸新店，各位粉絲絕對不容錯過。

新店特別推出限定優惠，凡單一增值滿$500或以上，即送「Namco 金餐具」 一套，另更有獨家景品「Namco 拉麵金碗」於新店優先登場。

為慶祝新店開張，部份景品機設$10/4局遊戲，包括各款零食、小玩具、小飾物等，即日起至1月23日限定三日優惠。

日本大熱全新機種「Strike Hook」於元朗店搶先登場！睇準時機令令景品上鉤，便有機會贏取目標物。另有「Change Goal Hockey」有別於過往氣墊球機，三個龍門會於指定時間內亮燈，更會隨機更換龍門，考驗玩家反應力及準確度。特設為小朋友專設的兒童遊戲機「Crab Rush」，令小朋友都享受打機的快樂。

YOHO MALL 店開幕優惠三重賞

新會員凡於新店單一增值$100或以上，即可豁免會員卡費用（價值港幣$10）。所有會員單一增值滿$500或以上，即可獲得「Namco金色餐具」1套，數量限定，送完即止。

所有會員單一增值$1500即額外送12局免費遊戲（全線分店進行） 及主題設施Asobi Park PLUS免費入場30分鐘券。

新春福袋大放送

Namco YOHO MALL農曆初一至三將設新店限定福袋機玩法，大量神秘景品可供夾取，每日限量，先夾先得。福袋內包括手辦模型、小擺設、零食等等，神秘又吸引，保證讓每位顧客滿載而歸。