NAMCO聯乘小薯茄化身8周年主題樂園 限定「冰戲富」乒乓球機/電子金幣卡/夾景品

NAMCO聯乘本地人氣YouTube頻道「小薯茄」，打造8周年主題樂園，除了全港13間NAMCO全線分店換上全新小薯茄主題外，更將小薯茄元素融入不同遊樂設施！有Pomato限定火車、乒乓球機及Pomato主題景品，更可購買限定小薯茄電子金幣卡，為各位粉絲送上歡樂與希望！想知詳請即睇內文。

活動期間，NAMCO全線分店換上小薯茄主題佈置，連遊戲設施上都有裝飾。更有主題立牌歡迎各位粉絲，小薯茄成員熱情環抱象徵八周年的8字，8字上方圓圈更是一個巧妙打卡位，粉絲可以頭部置於其中，與小薯茄成員合照！不要錯過門口電子螢幕播放小薯茄八周年主題短片，將歡樂氣氛洋溢。

聯乘限定遊戲設施

NAMCO打造多個小薯茄主題遊戲區，將小薯茄元素融入不同遊樂設施！

彩虹池

彩虹池換上全新小薯茄主題，更有限定登場的「限定薯茄特別獎」，擲中「小薯茄」圖標即可獲得。如果成功中到「薯茄黃色獎」及「限定薯茄特別獎」，將可有機會贏取小薯茄8周年限定鎖匙扣或小薯茄與台式茶飲品牌「倆仨杯」合作的$25茶飲券。

特別要留意！圍方店更會於Led螢幕播放中獎短片，搞笑又可愛的小薯茄將會為各位中獎者喝彩！

聯乘限定景品夾機

NAMCO特別設置小薯茄限定夾公仔機，2款小薯茄特別版景品：小薯茄咕𠱸連毛毯及小薯茄珍珠奶茶公仔，將於8月30日起全線NAMCO登場！兩用咕𠱸設計結合小薯茄各系列節目元素，可作抱枕亦可化身成毛毯，實用滿分。

籃球機

小薯茄主題籃球機帶來滿滿主題元素，粉絲認真投入籃球比賽中，再與好友玩完再打卡！

圍方分店限定遊戲設施

乒乓球機

是次聯乘活動最具特色的遊戲設施「CHING PINK PONG」乒乓球機，以小薯茄大熱節目「冰戲富」為靈感，將節目中阿冰及程人富的激烈對決延伸至遊戲當中，遊戲目標印有二人搞怪表情，營造出搞笑玩樂氛圍！

JR 小火車

NAMCO貼心為小朋友們準備充滿驚喜的小薯茄主題娛樂設施！小朋友在乘坐火車時，可以一邊欣賞小薯茄主題佈置，一邊與小薯茄裝飾合照，置身小薯茄樂園當中！