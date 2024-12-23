NAMCO進駐啟德零售館 獨家LULU豬罐裝味覺糖+ARIUL面膜景品

夾公仔是現時不少大人細路最愛活動。正值啟德零售館開幕，日本遊戲機中心NAMCO進駐啟德零售館，帶來限定景品及一系列獨家開幕優惠，當中包括NAMCO獨家限定的LULU豬罐裝味覺糖及韓國護膚品牌ARIUL面膜，會員增值滿$500或以上，即可獲贈NAMCO小痛袋一個，粉絲可將夾完的公仔放入痛袋，為造型增添可愛。
多款獨家及新款景品
啟德體育園店NAMCO經已開幕，並為粉絲帶來一系列精彩獨家景品及多款日本景品機。人氣IP Chiikawa景品已經登陸新店，粉絲們不妨夾齊一套Chiikawa睡衣及聖誕套裝，與可愛的Chiikawa歡渡聖誕！現場更設NAMCO獨家限定LULU豬罐裝味覺糖及NAMCO獨家日本果汁糖，至適合為食貓的各位。
NAMCO聯乘韓國知名品牌ARIUL，各位不妨使出真功夫，嘗試從景品機中夾走Aqua Toning Mask及Essential Calming Mask，保濕及鎮靜秋冬乾燥的皮膚。
4款日本人氣景品機
來到NAMCO必定要挑戰4款日本大熱的景品機。「Decapule」景品機作為子巨型扭蛋機適合熱愛扭蛋的朋友仔；「Trydeck」景品機需要看準時機操作，如果熱愛新挑戰的人士絕對要玩；只要剪斷景品上的吊繩，即可從初次登場的「MEGA Kitchao」剪繩機帶走各款MEGA size景品；「Shooting Master」遊戲機台講求眼明手快，十分考驗協調性。
如果想挑戰各款景品機，帶走熱門人氣景品，不妨成為NAMCO會員。新會員凡於本店單一增值$100或以上，即可豁免會員卡費用。所有會員單一增值滿$500或以上，即可獲得1個「NAMCO 小痛袋」（限定夾公仔機款），數量有限，送完即止。
NAMCO 啟德體育園店
地點：啟德零售館 2，3 樓 M2-305 及 M2-306
營業時間：11:00-22:00