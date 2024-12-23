NAMCO進駐啟德零售館 獨家LULU豬罐裝味覺糖+ARIUL面膜景品

夾公仔是現時不少大人細路最愛活動。正值啟德零售館開幕，日本遊戲機中心NAMCO進駐啟德零售館，帶來限定景品及一系列獨家開幕優惠，當中包括NAMCO獨家限定的LULU豬罐裝味覺糖及韓國護膚品牌ARIUL面膜，會員增值滿$500或以上，即可獲贈NAMCO小痛袋一個，粉絲可將夾完的公仔放入痛袋，為造型增添可愛。

多款獨家及新款景品

啟德體育園店NAMCO經已開幕，並為粉絲帶來一系列精彩獨家景品及多款日本景品機。人氣IP Chiikawa景品已經登陸新店，粉絲們不妨夾齊一套Chiikawa睡衣及聖誕套裝，與可愛的Chiikawa歡渡聖誕！現場更設NAMCO獨家限定LULU豬罐裝味覺糖及NAMCO獨家日本果汁糖，至適合為食貓的各位。

NAMCO聯乘韓國知名品牌ARIUL，各位不妨使出真功夫，嘗試從景品機中夾走Aqua Toning Mask及Essential Calming Mask，保濕及鎮靜秋冬乾燥的皮膚。