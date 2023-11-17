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生活
2023-11-17 15:03:49

NAMCO PopCorn店再開幕 限時新舊會員優惠 「潮玩」BE@RBRICK景品/限量福袋/日式新機台初登場

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NAMCO PopCorn店再開幕 限時新舊會員優惠 「潮玩」BE@RBRICK景品/限量福袋/日式新機台初登場

NAMCO PopCorn店再開幕 限時新舊會員優惠 「潮玩」BE@RBRICK景品/限量福袋/日式新機台初登場

將軍澳區內大型娛樂地標NAMCO PopCorn店重新開幕，全新面貌於今日(11月17日)回歸，多款PopCorn店限量景品、全新遊戲機獨家送上。同場更有限時優惠，召集一家大細、夾公仔迷齊集PopCorn，盡受滿「Fun」週末！

NAMCO PopCorn 即日起尊享三重優惠

為慶祝PopCorn店開幕，即日起至1119日期間新會員單一增值滿$100或以上，即可免費開辦會員卡*，開業頭三日限定！

NAMCO PopCorn 即日起尊享三重優惠

免費開辦會員卡

為慶祝PopCorn店開幕，即日起至1119日期間新會員單一增值滿$100或以上，即可免費開辦會員卡*，開業頭三日限定！

慶開幕之全線分店增值滿額 額外送10局遊戲

即日起至1130日期間，現有會員在全線分店單一增值滿$1000或以上，額外送10局免費遊戲 *優惠驚喜多多，全港夾公仔迷萬勿錯過！。

Popcorn店x康城店DOCODOCO免費遊玩

於即日起至1130日期間，Popcorn店聯乘康城店推出主題設施免費遊玩優惠，凡於Popcorn店單一增值滿$1000，更可憑此Popcorn分店收據免費暢玩康城店 室内・冒險之島DOCODOCO 1小時*，絕對為香港性價比最強的親子熱點

*優惠受條款及細則約束。

NAMCO PopCorn店重新開幕，全新面貌於今日回歸。

NAMCO PopCorn店重新開幕，全新面貌於今日回歸。

三大開幕限定景品 數量有限夾完即止

為慶祝Namco PopCorn店重新開幕，全新驚喜景品限定登場！包括潮流玩家人氣藏品BE@RBRICK、童年必備玩意玩具電動遙控車以及神秘開業限定福袋，景品同時於開幕當天登場至夾完即止！你又點可以錯過！

全力「推」薦大型景品機 — PiTALION

最新從日本引入大型景品機—PiTALION，讓你以推桿擊打轉盤上的旋轉目標，以獲得特大景品。眼明手快的夾公仔達人們必定要挑戰啦！

全新升級雙爪機台— CLENA3

雙爪機作為NAMCO最受歡迎的經典機台，Popcorn店為大家帶來全面升級，引入最新型號CLENA3，多種雙爪機台玩法定時更新，自問雙爪機台高手就快啲去體驗下啦！

「魚」樂無窮 — 日式釣魚機

夾公仔遊戲台都可以釣魚？！另一新景品機台日式釣魚機帶你重回捕魚達人的時代，操控方向更要看準時機收竿，玩法特別為大家帶來夾公仔新體驗。

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BE@RBRICK景品 BE@RBRICK景品 CLENA3＆PiTALION PiTALION 日式釣魚機 日式釣魚機 限定景品 限定福袋 新機台

NAMCO PopCorn

地點：將軍澳唐俊街9PopCorn 21F111F112

重新開幕日：20231117日（星期五）

營業時間：11:00~22:00

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