Nan Fung Place推「愛上170℃的焦糖人生」26間人氣甜品店炮製逾50款甜點 NF Touch會員尊享獨家折扣優惠及換領禮遇

中環Nan Fung Place年度甜品盛宴再度人氣登場！繼過去三年先後以麻糬、芋泥和開心果作為甜品盛宴主角，掀起全城追捧熱潮後，Nan Fung Place今年以「愛上170℃的焦糖人生」為主題，讓甜蜜誘惑 — 焦糖成為最新焦點！當糖達到約攝氏170度高溫隨即開始焦糖化，色澤瞬間由淺變深，變成琥珀色的糖漿，由單一的甜味昇華至甜中帶焦香及甘苦的獨特味道，為食物賦予一層醇厚且豐富的甜味及後勁，令人再三回味。

26 間 IG 人氣甜品店集結 Nan Fung Place 推逾 50 款焦糖甜品

2024年6月13日至6月21日期間，逢星期一至星期六，Nan Fung Place 1樓及2樓將化身「愛上170℃的焦糖人生」市集，26間IG人氣甜品店將聚首於此，輪流為大家精心獻上逾50款以焦糖炮製的鹹甜美點，其中6月15日的特備環節「焦糖甜蜜周末盛宴」更是八日市集的高潮，同日多達13間小店，為大家帶來矚目的焦糖甜品盛宴。

由法式經典至現代變奏 發掘焦糖多重魅力

八日市集搜羅的焦糖美食絕對能突破想像，既有法式經典之作，包括焦糖燉蛋、可麗露、焦糖拿破崙、焦糖拿鐵瑪德蓮蛋糕等，亦有創意變奏，包括鐵觀音焦糖大福、焦糖麻糬拉絲曲奇、麻辣焦糖爆谷牛油曲奇等，務求一次過展示焦糖的多重魅力。