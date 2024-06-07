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生活
2024-06-07 14:00:00

Nan Fung Place推「愛上170℃的焦糖人生」26間人氣甜品店炮製逾50款甜點 NF Touch會員尊享獨家折扣優惠及換領禮遇

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Nan Fung Place推「愛上170℃的焦糖人生」26間人氣甜品店炮製逾50款甜點 NF Touch會員尊享獨家折扣優惠及換領禮遇

Nan Fung Place推「愛上170℃的焦糖人生」26間人氣甜品店炮製逾50款甜點 NF Touch會員尊享獨家折扣優惠及換領禮遇

中環Nan Fung Place年度甜品盛宴再度人氣登場！繼過去三年先後以麻糬、芋泥和開心果作為甜品盛宴主角，掀起全城追捧熱潮後，Nan Fung Place今年以「愛上170℃的焦糖人生」為主題，讓甜蜜誘惑 焦糖成為最新焦點！當糖達到約攝氏170度高溫隨即開始焦糖化，色澤瞬間由淺變深，變成琥珀色的糖漿，由單一的甜味昇華至甜中帶焦香及甘苦的獨特味道，為食物賦予一層醇厚且豐富的甜味及後勁，令人再三回味。

26IG人氣甜品店集結Nan Fung Place推逾50款焦糖甜品

2024613日至621日期間，逢星期一至星期六，Nan Fung Place 1樓及2樓將化身「愛上170℃的焦糖人生」市集，26IG人氣甜品店將聚首於此，輪流為大家精心獻上逾50款以焦糖炮製的鹹甜美點，其中615日的特備環節「焦糖甜蜜周末盛宴」更是八日市集的高潮同日多達13間小店，為大家帶來矚目的焦糖甜品盛宴。

由法式經典至現代變奏 發掘焦糖多重魅力

八日市集搜羅的焦糖美食絕對能突破想像，既有法式經典之作，包括焦糖燉蛋、可麗露、焦糖拿破崙、焦糖拿鐵瑪德蓮蛋糕等，亦有創意變奏，包括鐵觀音焦糖大福、焦糖麻糬拉絲曲奇、麻辣焦糖爆谷牛油曲奇等，務求一次過展示焦糖的多重魅力。

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NF Touch會員獨家尊享2大優惠

為了讓大家更盡情暢享「愛上170℃的焦糖人生」焦糖甜品盛宴，Nan Fung Place特別為NF Touch會員精心準備各式獨家尊貴禮遇。只要登記成為NF Touch會員，於市集購買美食產品即可享有95折優惠。會員亦可以1,500 NF Points換領Nan Fung Place「愛上170℃的焦糖人生」HK$50現金券一張，數量有限，換完即止

NF Touch會員獨家尊享「愛上170℃的焦糖人生」禮遇詳情：

NF Touch會員獨家尊享「愛上170℃的焦糖人生」禮遇詳情：

Nan Fung Place「愛上170℃的焦糖人生」活動詳情：

日期：2024年6月13日至6月21日

開放時間：

焦糖美食巡禮 – 逢星期一至五：中午12時 – 下午4時

焦糖甜蜜周末盛宴 – 6月15日（星期六）：中午12時 – 下午6時

地點：中環德輔道中173號Nan Fung Place 1樓及2樓（2樓只適用於「焦糖甜蜜周末盛宴」）

費用：免費入場

愛上170℃的焦糖人生

愛上170℃的焦糖人生

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