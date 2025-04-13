Nara及Apinara限時晚市優惠 復活節長假歎$10泰式香茅燒雞+送4杯生啤

適逢泰國傳統新年潑水節及復活節，兩間姊妹泰國餐廳尖沙咀海港城Nara及金鐘太古廣場 Apinara，推出限時晚市優惠。由4月16日起4人或以上同行，堂食消費滿指定金額，可享$10優惠價加購一隻泰式香茅燒雞，更額外贈送4杯Singha勝獅生啤。難得復活節長假期，優惠都可以全日適用。

泰式香茅燒雞是Nara的經典招牌菜，以秘製香茅、椰糖等香料醃製入味，奉上給客人前再烤香，肉嫩多汁，香氣撲鼻。 $10泰式香茅燒雞優惠詳情：

潑水節慶典私房菜8折優惠

Nara、Apinara及Lady Nara將於4月14日起，推出全新節日限定「潑水節慶典私房菜」，精選優質食材結合地道泰式烹調法，傳遞泰國新年的喜悅和祝福。開胃菜式有泰式生蝦拌青木瓜沙律及香脆鱸魚拌青芒沙律，酸、辣、甜、鹹，充滿泰國風情；封門柳配泰式炸河粉以泰式秘製醬汁醃製封門柳，大火燒至外層香脆金黃，內裡嫩滑多汁，泰式河粉裹上蛋漿和醬油炸至金黃酥脆，散發濃厚蛋香；濕炒醬汁以雜菜提取天然甜味。只要登記成為DRC會員，更可享有「潑水節慶典私房菜」8折優惠！凡惠顧「潑水節慶典私房菜」菜式，即可享半價加購人氣甜品芒果糯米飯伴椰奶一客。

