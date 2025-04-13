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生活
2025-04-13 16:00:00

Nara及Apinara限時晚市優惠 復活節長假歎$10泰式香茅燒雞+送4杯生啤

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Nara及Apinara限時晚市優惠 復活節長假歎$10泰式香茅燒雞+送4杯生啤

Nara及Apinara限時晚市優惠 復活節長假歎$10泰式香茅燒雞+送4杯生啤

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適逢泰國傳統新年潑水節及復活節，兩間姊妹泰國餐廳尖沙咀海港城Nara及金鐘太古廣場 Apinara，推出限時晚市優惠。由4月16日起4人或以上同行，堂食消費滿指定金額，可享$10優惠價加購一隻泰式香茅燒雞，更額外贈送4杯Singha勝獅生啤。難得復活節長假期，優惠都可以全日適用。
 

Nara招牌菜香茅燒雞


泰式香茅燒雞是Nara的經典招牌菜，以秘製香茅、椰糖等香料醃製入味，奉上給客人前再烤香，肉嫩多汁，香氣撲鼻。
$10泰式香茅燒雞優惠詳情：

  • 透過線上預訂4人或以上座位，並於訂座時輸入優惠碼「10CHICKEN」以預留此優惠
  • 必須為堂食並4人或以上同行，人均消費滿$150（不包括加一服務費）方可享用此優惠
  • 此優惠星期一至五晚市適用（下午6時後入座計），星期六、日及公眾假期全日適用
  • 每4位客人每次惠顧限換購優惠一份（即$10加購泰式香茅燒雞及送4杯Singha勝獅生啤）。如8位客人，則可享兩份優惠，以此類推。
  • 優惠有效期至2025年5月16日
  • 此優惠僅適用於尖沙咀海港城Nara及金鐘太古廣場Apinara

訂座連結：
尖沙咀 Nara 及 Lady Nara https://shorturl.at/d5zpk
Apinara  https://shorturl.at/KsY8z
 

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泰式香茅燒雞以秘製香茅、椰糖等香料醃製入味，奉上給客人前再烤香，肉嫩多汁． 由4月16日起4人或以上同行，堂食消費滿指定金額，可享$10優惠價加購一隻泰式香茅燒雞，更額外贈送4杯Singha勝獅生啤。

潑水節慶典私房菜8折優惠

Nara、Apinara及Lady Nara將於4月14日起，推出全新節日限定「潑水節慶典私房菜」，精選優質食材結合地道泰式烹調法，傳遞泰國新年的喜悅和祝福。開胃菜式有泰式生蝦拌青木瓜沙律及香脆鱸魚拌青芒沙律，酸、辣、甜、鹹，充滿泰國風情；封門柳配泰式炸河粉以泰式秘製醬汁醃製封門柳，大火燒至外層香脆金黃，內裡嫩滑多汁，泰式河粉裹上蛋漿和醬油炸至金黃酥脆，散發濃厚蛋香；濕炒醬汁以雜菜提取天然甜味。只要登記成為DRC會員，更可享有「潑水節慶典私房菜」8折優惠！凡惠顧「潑水節慶典私房菜」菜式，即可享半價加購人氣甜品芒果糯米飯伴椰奶一客。
 

封門柳配泰式炸河粉$258(Apinara、尖沙咀Nara及Lady Nara限定) 封門柳以泰式秘製醬汁醃製，燒至外層香脆，內裡嫩滑多汁。泰式河粉裹上蛋漿和醬油炸至酥脆，散發濃厚蛋香。 泰式生蝦拌青木瓜沙律 $188(全線Nara、Apinara及Lady Nara均有供應) 香脆鱸魚拌青芒沙律 $158(全線Nara 及Lady Nara限定) 凡惠顧「潑水節慶典私房菜」菜式，即可享半價加購人氣甜品芒果糯米飯伴椰奶一客。

Apinara Thai Cuisine and Bar
地址：香港金鐘道 88 號太古廣場 2 樓 205 號舖
電話：3107 1888 / 3107 0688
營業時間：11:30am-10pm 

Nara Thai Cuisine & Lady Nara （尖沙咀分店）
地址：尖沙咀廣東道海港城港威商場3樓G3303號舖
電話：2153 3660
營業時間：11:30am-10pm

Nara Thai Cuisine （沙田分店）
地址：沙田正街18號新城市廣場5樓507號舖
電話：3188 1138
營業時間：11:30am–10pm

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