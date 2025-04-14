narciso rodriguez新出木棉花radiante淡香精 花藝工作坊體驗細膩香氣與浪漫花藝

narciso rodriguez新出NARCISO radiante淡香精，為NARCISO系列增新成員，香水靈感來自於木棉花和白色羊絨輕撫肌膚的觸感，將標誌性的木質麝香調糅合柔軟純淨的木棉花，帶來柔和細膩的木質花香，品牌同時開設「春日魅力花藝工作坊」，讓女生沉浸式體驗溫柔細膩的香氛與春日浪漫花藝。

NARCISO radiante淡香精是NARCISO系列的最新成員。

柔和細膩的木質花香 NARCISO radiante淡香精優雅地致敬narciso rodriguez的獨特木質麝香香調。前調由丁香和橙花揭幕，綻放明亮清透的氣息；核心調交織木棉花花香的柔軟質感，以及白香根草的木質溫暖香調。基調則由維吉尼亞雪松交織琥珀暖意，以純淨透亮的麝香輕盈環繞，締造如第二層肌膚般的親蜜溫存，沉浸於透明純淨的感覺中。

NARCISO radiante 淡香精 $640/30ml、$960/50ml、$1,200/90ml

NARCISO radiante淡香精的瓶身首次採用全透明玻璃設計，彷彿裝滿淡淡的紫色光芒。設計延續NARCISO 系列標誌性的立方體造型，瓶身透現淡雅紫色，搭配透明瓶蓋，流露剔透純淨的美學語言。

NARCISO radiante淡香精的瓶身首次採用全透明玻璃設計

春日魅力花藝工作坊 Narciso Rodriguez更特意推出「春日魅力花藝工作坊」，結合別具意義的花藝，展開一場感官與創意的探索，沉浸式體驗溫柔細膩的香氛與春日浪漫花藝。 參加者可親手創作專屬永生花藝盆栽，靈感來源於全新NARCISO radiante木棉花和白色羊絨輕撫肌膚的觸感，同時延續標誌性的木質及麝香香調，更可獲得香水造型測試紙，感受香氛魅力。完成工作坊後，參加者將獲贈價值 $410的精美禮品套裝，並享有購物優惠。