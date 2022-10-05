NARS尖沙咀開限定店 率先試年度話題唇膏/加推特別版NFT/快閃優惠

NARS的創辦人Francois Nars對唇妝一向情有獨鍾，適逢品牌於香港成立20周年，以及推出全新Powermatte玩魅啞緻唇膏，NARS由即日至10月9日，在尖沙咀海港城海運大廈入口開設「NARS HK 20 X POWERMATTE 魅唇限定店」，除了多個人氣打卡熱點外，參加者可以率先挑選新出的Powermatte玩魅啞緻唇膏，啞緻質地加上15種色調，絕對是秋冬必備。同場更首度展出並發放特別版NARS HK 20 NFT POWERICON，美妝愛好者更可盡享限定店特別禮遇，絕對20周年的高潮盛典。

埸內設有NFT互動體驗區及多個玩味打卡點，樂壇天后鄭欣宜(Joyce Cheng)、演藝女神周秀娜(Chrissie Chau)，以及一眾潮流及美妝達人如演員劉沛蘅(Hillary Lau)、新晉藝人林熙彤(Hazel Lam)等，日前率先到場支持，一起進入NARS的元宇宙世界。

場內的大螢幕展示NARS在港發行的POWERICON NFT系列，邀請著名設計師及插畫師Rex Koo根據玩魅啞緻唇膏的6款王牌色調為靈感設計。當中的NFT特別版更是於這間限定店同期限量發行，特別版加入富玩味色彩的香港文化元素，以標誌性的霓虹燈牌設計，配上品牌標語，如「大膽」、「個性」、「打破常規」、「展現自我」等，創造出前衛的特別版NARS HK 20 NFT POWERICON系列。2,022款各具個性的POWERICON NFT分別由1,702個標準版頭像及320個特別版頭像獨特生成，也是NARS愛好者的數碼專屬認證，持有獲享各項專屬優惠及福利，並可率先接收NARS最新元宇宙資訊及相關活動邀請。

購買全新Powermatte玩魅啞緻唇膏，可即場兌換一個POWERICON NFT，同時換領限定紀念飾物。購物滿$1,500更可即場兌換價值SOL 4(約$1,200)的特別版NFT，先到先得。POWERICON NFT的擁有者更可以於現場大螢幕展示其專屬的POWERICON NFT，與自己專屬的NFT頭像即時拍照紀念，就連欣宜及娜姐都大讚裝置非常有趣及創新。

Powermatte 玩魅啞緻唇膏集精準、無重、玩味於一身，輕鬆展現大膽飽滿色澤，加上持續10小時柔滑啞緻體驗，不顯唇紋、不沾染。

「NARS HK 20 X POWERMATTE 魅唇限定店」活動優惠

1. 於網上率先登記參與「NARS HK 20 X POWERMATTE 魅唇限定店」，憑任何購物即可獲得20周年Tote Bag及精美禮品2件。

2. 凡成功登記並於期間限定店參與「60分鐘ARTISTRY HOUR一對一專業美妝教學」，即可獲得20周年Tote Bag、精美禮品2件、迷你Powermatte玩魅啞緻唇膏及LIGHT REFLECTING 原生光亮肌粉底液乙件。(總值$552)

3. 凡購買全新Powermatte玩魅啞緻唇膏及滿$680，即可獲得精美禮品2件。更可即場兌換一個POWERICON NFT，同時換領限定紀念飾物。

4. 凡購物滿$1,500可即場兌換價值SOL 4(約$1,200)的特別版NFT，先到先得。

5. 凡購物滿$1,880，即可獲得精美禮品7件。(總值$876)

6. 凡購物滿$2,500，即可獲得貨裝自然亮采持久粉底液乙支。(價值$470)