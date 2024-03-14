NARS期間限定光之咖啡店 首席化妝師開班教化妝秘技 送美妝套裝

NARS由3月15至17日期間，於人氣熱點尖沙咀香港故宮文化博物館Cupping Room 開設「Light Reflecting 光之咖啡店by NARS」。首次以打卡café概念，讓一眾女生享受王牌彩妝，揉合愜意時尚的咖啡時光及茶點。現場除了可以試用王牌Light Reflecting原生光系列，更有獨家購物禮遇。

NARS著重理論與實踐的美妝體驗，大家可於網上登記參加Light Reflecting 原生光妝藝Masterclass 以及 Light Reflecting光之體驗兩款妝藝體驗。

體驗 1 ：原生光妝藝 MASTERCLASS $800 （ 90 分鐘）

由 NARS 香港首席化妝師分享光之底妝的獨門技巧，示範最新春日時尚妝容，以小組形式同步與大家即場練習。完成活動後可全數兌換正價產品，並獲得4件裝美妝禮品套裝，以及扭蛋機神秘禮品，同時享受Cupping Room 咖啡及茶點。

體驗 2 ： LIGHT REFLECTING 光之體驗 $200 （ 30 分鐘）

由 NARS專業化妝師專人分析個人自然妝容要訣，尋找專屬底妝色號，同時教授如何4步輕鬆打造剔透亮肌底妝。完成活動後可全數兌換正價產品，更可享用 CuppingRoom 咖啡並獲贈 2 件裝美妝禮品，以及扭蛋機神秘禮品。