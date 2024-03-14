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生活
2024-03-14 15:06:45

NARS期間限定光之咖啡店 首席化妝師開班教化妝秘技 送美妝套裝

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NARS期間限定光之咖啡店 首席化妝師開班教化妝秘技 送美妝套裝

NARS期間限定光之咖啡店 首席化妝師開班教化妝秘技 送美妝套裝

NARS31517日期間，於人氣熱點尖沙咀香港故宮文化博物館Cupping Room 開設「Light Reflecting 光之咖啡店by NARS」。首次以打卡café概念，讓一眾女生享受王牌彩妝，揉合愜意時尚的咖啡時光及茶點。現場除了可以試用王牌Light Reflecting原生光系列，更有獨家購物禮遇。

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NARS 互動美妝教學

NARS著重理論與實踐的美妝體驗，大家可於網上登記參加Light Reflecting 原生光妝藝Masterclass 以及 Light Reflecting光之體驗兩款妝藝體驗。

NARS 互動美妝教學登記連結

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體驗1：原生光妝藝 MASTERCLASS $80090分鐘）

NARS 香港首席化妝師分享光之底妝的獨門技巧，示範最新春日時尚妝容，以小組形式同步與大家即場練習。完成活動後可全數兌換正價產品，並獲得4件裝美妝禮品套裝，以及扭蛋機神秘禮品，同時享受Cupping Room 咖啡及茶點。

體驗2LIGHT REFLECTING 光之體驗 $20030分鐘）

NARS專業化妝師專人分析個人自然妝容要訣，尋找專屬底妝色號，同時教授如何4步輕鬆打造剔透亮肌底妝。完成活動後可全數兌換正價產品，更可享用 CuppingRoom 咖啡並獲贈 2 件裝美妝禮品，以及扭蛋機神秘禮品。

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限定購物禮遇

登記90 分鐘原生光妝藝Masterclass，可享以下獨家優惠：購物滿$1,000，可獲贈美妝禮品 3 件，包括迷你亮采活膚妝前底霜、迷你光亮柔滑遮瑕霜及NARS 化妝袋(價值 $344)。購物滿 $1,500，可獲贈美妝禮品 4 件，包括迷你AFTERGLOW悅光透亮胭脂液、迷你啞緻水彩唇釉、迷你CLIMAX 睫毛膏及NARS化妝袋（價值HK$570

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購物滿 $1,000，可獲贈美妝禮品 3 件 購物滿 $1,500，可獲贈美妝禮品 4 件

NARS LIGHT REFLECTING 光之咖啡店

日期：2024 3 15 日至3 17

地點：香港故宮文化博物館 CUPPING ROOM

(尖沙咀西九文化區博物館道8 號香港故宮文化博物館地下低層Museum Cafe 1)

時間：11am 7pm

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