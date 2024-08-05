NARS Maison Explicit赤吻殿堂限定店登陸ifc 試用最新唇膏/玩360度全景攝影

美妝品牌NARS今年踏入30周年，品牌特意在國際金融中心商場舉行的「NARS Maison Explicit赤吻殿堂」期間限定店，不單一睹品牌最新推出的Explicit赤吻緞光唇膏系列，現場更有多個打卡位及購物優惠。

NARS的創立始於1994年的12支唇膏，30年後，NARS推出全新的Explicit赤吻緞光唇膏系列，繼承最初的經典配方，並優化為迎合新世代需求，緞光面質地帶來舒適的濃郁色調，順滑防暈染配方締造立體飽滿的豐唇效果，唇膏的子彈型設計可均勻塗抹、精準勾勒輪廓。包裝設計更可替換唇膏芯，融合時尚與環保。限定店設有Boudoir體驗專區，可以探索整個系列，28 款大膽色調涵蓋活力紅色的Unauthorized 863到玫瑰棕色的Rendez-vous 805，女生可以在現場試色。

一嘗 360 度全景環繞攝影 美妝限定店除了購物，當然也少不了打卡，限定店設計充滿電影感，在「電影級赤吻殿堂拍攝」互動專區，可以一嘗360度全景環繞攝影。「限定迷你酒吧」則可品嘗無酒精雞尾酒，沉浸在Maison Explicit的奢華世界中。現場同時有專業彩妝指導服務，由NARS化妝師打造專屬妝容，並在多個互動專區探索品牌歷史。

完成任務賞美妝禮品 限定店亦有連串任務，登記即有機會免費體驗，完成任務後更可獲贈美妝禮品，並有一系列為限定店而設的購物禮遇，品牌粉絲不要錯過。