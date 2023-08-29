National Geographic香港首間概念旗艦店登陸K11 MUSEA 張敬軒時尚演繹秋季服飾及別注版型格旅行箱

National Geographic 香港首間概念旗艦店，現已於K11 MUSEA開幕！店內以「旅行」為主題，喚起每位客人對於探索世界的渴望，並率先呈現135周年紀念系列時尚單品。品牌更邀請到熱愛旅遊的張敬軒，擔任概念旗艦店的開幕嘉賓，以最新秋季服飾及型格行李箱演繹獨有的旅行時尚秘訣，與National Geographic 一起踏上一段探索自然的旅程，多款單品勢必成為今個入秋必備的 Urban Outdoor 穿搭服飾。

首間概念旗艦店 以旅行為主題 詮釋大自然探索精神 延續品牌的探險精神，National Geographic 於 K11 MUSEA 的首間概念旗艦店設計上注入「旅行」色彩，整體設計旨在傳遞大自然的生命力和力量，同時捕捉城市的時尚氣息。店內設置了模仿機場代表性位置的打卡位，銀交色的色調呈現型格金屬感恍如置身客運大樓，喚起每位客人對旅行的渴望。 概念旗艦店以大自然石材的簡約灰為主調，更設置不同電子藝術裝置展示大自然景觀，包括由超過460塊螢幕組成，從地面延伸至天花板的超大型 LED 螢幕 ，紀念品牌踏進 135 周年里程碑之餘，亦沉浸式展示與旅行主題相關的動人影像 ，傳遞大自然力量生生不息的訊息。此外，店鋪門口亦有電子藝術影像装置並由 13 塊電視螢幕組成，極為搶眼，壯麗的白然風景影像與 National Geographic 的最新服飾在光影交織下，呈現出大自然與時尚交匯之美•並為「旅行」作主題的概念旗艦店，營造獨特氣派，同時為各位「旅人」展開新旅程提供靈感及充足準備。

135 周年紀念系列時尚單品率先登場 傳承品牌哲學 National Geographic 的 K11 MUSEA 概念旗艦店率先帶來135周年紀念系列時尚服裝，揉合135周年概念印花及品牌標誌性的黃色設計元素，為簡約單品注人潮流時尚感。面料使用可自然分解的有機棉 (Organic Cotton)，減少對海洋及士壤的污染，同時亦提供柔軟舒適的穿著感，傳承品牌與大自然和諧共存的理念。

別注版行李箱及秋季服飾 緊貼最新潮流 除服飾之外，行李箱亦是旅途中不可或缺的時尚單品。National Geographic的 K11 MUSEA概念旗艦店搶先推出最新別注版行李箱及秋季新款服飾，多款實用配件陪你走上一趟時尚與功能性兼備的旅程。 20吋的MAPLE行李箱有多種糖果色系選擇，呈現出個性鮮明的亮麗外觀，养為旅行增添一份色彩。行李箱配以可360度旋轉的滑輪設計，平穩寧靜且順滑好推，是旅程中的絕佳夥伴。 除了MAPLE外，National Geographic今季亦推出大型29吋黑色型格FIRENZE行李箱，外型以機場跑道為靈感，融入直線線條設計，配合金屬L0GO，簡約俐落風格更能增添旅遊時尚感。

為了迎接秋季來臨，品牌推出多款秋季新款潮流服飾，包括今季大熱的拼色風格防風外套，當中採用以防水透氣見稱的GORE-TEX物料，功能與舒適兼備，展現獨特率性的品味，絕對是今季潮流造型首選；簡約休閒的束腳長褲採用貼心的修腳設計，搭配彈性布料，不僅突顯腿部修長線條，亦增添舒適感，造就完美Urban Outdoor造型。