National Geographic Apparel慶祝地球日 舉行中華白海豚展覽/保育攝影師分享會

世界地球日(4月22日)今年迎來55周年，National Geographic Apparel為響應這個特別日子，由即日起至5月2日，品牌在K11 Musea專門店設置打卡點、展覽、遊戲及工作坊，鼓勵每個人成為可持續發展的實踐者，關注空氣、海洋、土壤及生態等議題，做到人與環境共存。
National Geographic Apparel 世界地球日活動：
1. 海豚拍照打卡區
進入店舖的打卡區，您將猶如置身海洋中，與海豚一同拍攝，象徵愛護our HOME之旅的正式展開。
2. 中華白海豚攝影展覽區
欣賞生態攝影師黃遂心的攝影展，深入了解中華白海豚的生活環境，並共同努力進行保育活動。
3. 配對遊戲
透過趣味配對遊戲，增進對海洋保育及中華白海豚的知識，讓學習變得有趣。
4. 環保再生藝術工作坊
參加reEDIT的工作坊，利用再生塑膠及美容空瓶創作獨特鎖匙扣，展現創意。
5. 香港限定膠囊系列
店內有全新香港限定的膠囊系列T恤，靈感來自4款瀕危物種藍鯨、樹熊、海獺及中華白海豚的美麗身影。
6. 地球日贈品
4月11日起於香港及澳門專門店購物滿指定金額更可免費獲限定地球日主題帆布手提包乙個，減少使用膠袋，建立更關顧環境的生活方式!
7. 保育攝影師分享會
品牌更在4月17日，杗邀請了保育攝影師黃遂心，分享保護海洋環境的經驗。
香港限定膠囊系列 收益助保護瀕危動物
除了多個活動之外，National Geographic Apparel 同時推出全新香港限定膠囊系列， 靈感來自4款瀕危物種——藍鯨、樹熊、海獺及經常在香港沿岸水域出沒的中華白海豚，將牠們的美麗身影融入T恤設計中，喚起大家對瀕危動物的關注。T裇採用COOLMAXECOMADE 環保材質，由可回收的原材料製造而成，減少對環境的污染鼓勵大家愛護地球與時尚同行。
限定系列不只是衣服，更是對大自然的承諾。每購買一件，品牌更會將部分收益回饋予全球性非營利組織「國家地理學會」(National Geographic Society)，以支持其日常研究、探索及教育，為保護瀕危動物出一分力。
ADELIE系列輕盈舒適 時尚與環保同行
品牌同時全新推出的ADELIE系列，包括方便攜帶的抗UV功能輕便拉鍊外套、彈性短袖T恤及剪裁舒適的長短褲。系列採用輕盈梭織彈性材料，穿著時透氣舒適，且利用污染處理時產生的廢材料再利用制成，實現節能減碳，並具有UPF 50+高效防曬力，有助阻擋高達98%紫外線。
National Geographic Apparel K11 Musea專門店
地址：尖沙咀梳士巴利道18號 K11 MUSEA3樓331 & 331A號舖
電話：2318 1321