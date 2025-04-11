National Geographic Apparel慶祝地球日 舉行中華白海豚展覽/保育攝影師分享會

世界地球日(4月22日)今年迎來55周年，National Geographic Apparel為響應這個特別日子，由即日起至5月2日，品牌在K11 Musea專門店設置打卡點、展覽、遊戲及工作坊，鼓勵每個人成為可持續發展的實踐者，關注空氣、海洋、土壤及生態等議題，做到人與環境共存。

品牌更在4月17日，杗邀請了保育攝影師黃遂心，分享保護海洋環境的經驗。

4月11日起於香港及澳門專門店購物滿指定金額更可免費獲限定地球日主題帆布手提包乙個，減少使用膠袋，建立更關顧環境的生活方式!

店內有全新香港限定的膠囊系列T恤，靈感來自4款瀕危物種藍鯨、樹熊、海獺及中華白海豚的美麗身影。

進入店舖的打卡區，您將猶如置身海洋中，與海豚一同拍攝，象徵愛護our HOME之旅的正式展開。

香港限定膠囊系列 收益助保護瀕危動物

除了多個活動之外，National Geographic Apparel 同時推出全新香港限定膠囊系列， 靈感來自4款瀕危物種——藍鯨、樹熊、海獺及經常在香港沿岸水域出沒的中華白海豚，將牠們的美麗身影融入T恤設計中，喚起大家對瀕危動物的關注。T裇採用COOLMAXECOMADE 環保材質，由可回收的原材料製造而成，減少對環境的污染鼓勵大家愛護地球與時尚同行。

限定系列不只是衣服，更是對大自然的承諾。每購買一件，品牌更會將部分收益回饋予全球性非營利組織「國家地理學會」(National Geographic Society)，以支持其日常研究、探索及教育，為保護瀕危動物出一分力。