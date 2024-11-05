Nespresso全新佳節限定咖啡＋倒數月曆 高達$120現金折扣優惠/送旅行袋

Nespresso膠囊咖啡向來都是居家及辦公室必備好物，品牌近日與世界頂尖名廚 Jean Imbert 攜手研創全新咖啡系列，以環球旅遊為靈感，推出3款風味獨特的限定版咖啡。另外深受歡迎的Nespresso 倒數月曆載譽歸來，大家可以一邊品嚐Nespresso咖啡，一邊期待聖誕節到來，儀式感滿分！

Nespresso全新佳節限定咖啡

Nespresso特別邀請米芝蓮星級法國大廚 Jean Imbert合作推出全新限定版咖啡，Jean Imbert 曾走遍世界各地主理多間殿堂級奢華法國餐廳，並以擔任「威尼斯辛普倫東方快車 A 號」的主廚而聞名。這次他將把對美食專業知識融入 Nespresso 的咖啡滋味中，The Unforgettable Espresso 及 Double Espresso 咖啡完美混合秘魯的 Arabica 與哥斯達黎加的 Robusta 咖啡豆，洋溢烤麥片與木材香的濃郁滋味，帶您穿梭於拉丁美洲的長途火車之旅中。而Almond Croissant Flavour 咖啡的創作靈感源自 Jean Imbert 的童年回憶，這款風味咖啡每一口都散發著杏仁與牛角包的酥香，讓您猶如置身迷人的巴黎大都會。最後Peanut and Roasted Sesame Flavour 咖啡是 Jean Imbert 對其美食之旅的香濃致敬，此款風味咖啡融合烤芝麻、爆谷和混合果仁的香氣，是最適合節日享用的窩心之作。