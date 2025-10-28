Nespresso全新期間限定咖啡 聖誕倒數日曆/浮雕咖啡杯/限量版朱古力禮盒

今個冬天，Nespresso推出全新限量版咖啡，包括1款限量版黑咖啡和2款全新風味咖啡、全新 Barista 調酒師高腳杯，以及一系列Nespresso經典產品，配上由肯亞藝術家Thandiwe Muriu設計、靈感源自咖啡花的包裝，為年末節慶添上夢幻的工藝色彩。

期間限定咖啡系列

今年的節慶咖啡靈感來自冬日節慶，均採用來自非洲盧旺達、剛果與肯亞的 Arabica 咖啡豆精心調配，麥片香氣與果香交織，輔以細緻的木材氣息與焦糖底韻。

Festive Espresso （原創系列 $78) 和Festive Double Espresso (馥旋系列) $113，使用盧旺達、剛果及肯亞咖啡豆。具麥片與果香氣息，並帶有木質與焦糖底韻，適合單飲或製作拿鐵。

Sweet Almond and Hibiscus Flavoured (原創系列 $78 & 馥旋系列 $113)，散發甜杏仁的愉悅風味，帶有洛神花的幽香餘韻，呈現意想不到的香醇滋味。

Cinnamon and Candied Tamarind Flavoured (原創系列 $78 & 馥旋系列 $113)，融入玉桂的溫潤辛香與羅望子的香甜果醬風味。