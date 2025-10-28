Nespresso全新期間限定咖啡 聖誕倒數日曆/浮雕咖啡杯/限量版朱古力禮盒

今個冬天，Nespresso推出全新限量版咖啡，包括1款限量版黑咖啡和2款全新風味咖啡、全新 Barista 調酒師高腳杯，以及一系列Nespresso經典產品，配上由肯亞藝術家Thandiwe Muriu設計、靈感源自咖啡花的包裝，為年末節慶添上夢幻的工藝色彩。
期間限定咖啡系列
今年的節慶咖啡靈感來自冬日節慶，均採用來自非洲盧旺達、剛果與肯亞的 Arabica 咖啡豆精心調配，麥片香氣與果香交織，輔以細緻的木材氣息與焦糖底韻。
Festive Espresso （原創系列 $78) 和Festive Double Espresso (馥旋系列) $113，使用盧旺達、剛果及肯亞咖啡豆。具麥片與果香氣息，並帶有木質與焦糖底韻，適合單飲或製作拿鐵。
Sweet Almond and Hibiscus Flavoured (原創系列 $78 & 馥旋系列 $113)，散發甜杏仁的愉悅風味，帶有洛神花的幽香餘韻，呈現意想不到的香醇滋味。
Cinnamon and Candied Tamarind Flavoured (原創系列 $78 & 馥旋系列 $113)，融入玉桂的溫潤辛香與羅望子的香甜果醬風味。
佳節倒數日曆、咖啡杯及禮品
今年Nespresso繼續推出佳節倒數日曆（原創/馥旋系列各$450），專為探索新咖啡滋味與重溫經典口味而設，同時設有Original 原創系列與 Vertuo 馥旋系列兩個版本。包裝由肯亞藝術家Thandiwe Muriu 設計，每打開日曆的一扇門 ，都可發現Nespresso的香濃驚喜，最後一天更隱藏著特別的神秘禮物。
Nespresso 還推出全新Barista調酒師高腳杯（$160），以及咖啡花浮雕的經典款咖啡杯($180)。
另外，Nespresso 亦推出特別加入可可豆碎的限量版朱古力禮盒（HKD 98）與雙面購物袋（HKD230），帶來更多節日佳禮選擇。
Nespresso Magic in the Making 期間優惠
Nespresso 佳節系列將於 11 月 3 日起於網店及專門店發售，並設限定購物禮遇（優惠期至 12 月 7 日）：
|消費金額
|禮品
|適用渠道
|滿 HKD 558
|調酒師高腳咖啡杯
|只適用 於Nespresso專門店
|滿 HKD 888
|調酒師高腳咖啡杯+限量版雙面手提袋
|適用Nespresso專門店及網店
|滿 HKD 1,288
|調酒師高腳咖啡杯+限量版雙面手提袋+節慶毛毯
|適用Nespresso專門店及網店
|滿 HKD 1,288
|調酒師高腳咖啡杯+限量版雙面手提袋+節慶毛毯+HKD150會員積分
|適用Nespresso專門 店及網店