New BalanceNB BOY插畫Tee登場 熱賣鞋款M1000回歸 配搭全新Y2K配色

New Balance的NB BOY服飾系列在2023年推出後，在韓國街頭掀起穿搭熱潮。今個春夏，系列以「Chillin’ Vacation」為題回歸，以4種夏日度假情境，幻化為各款可愛插畫print tee；搭配經典熱賣鞋款M1000的全新Y2K流行配色，即時為造型增添時尚感！
「Chillin’ Vacation」以Skyline、Morning Walk、Hiking及Wave夏日假期活動為主題，透過獨特插畫設計，將假期的悠閒注入服飾中。各款插畫Tee配備經典黑白灰，還有藍瑪瑙、幻紫、淡黃、橘色等多個夏日百搭色系，加上寬鬆剪裁，可以多層次穿法，實現時尚的街頭休閒穿搭。
熱賣M1000回歸 全新Y2K配色
除了一系列街頭風的NB BOY插畫Tee，New Balance的經典鞋款M1000亦於今年4月回歸！M1000早於1999年首度推出，以其大膽、富有未來感的設計風格成為千禧年代的標誌性單品。如今，隨著Y2K熱潮席捲全球，全新系列將千禧年代的經典設計重現眼前，更加入復古靛藍、水泥灰、螢光粉紅及銀灰黑等多款Y2K配色，為大家帶來全新視覺與功能體驗！
M1000延續原版的設計精髓，同時在細節和材料精心改良：設計師巧妙翻轉網眼鞋面與麂皮裝飾片的原始組合，同時融入現代科技感，令視覺效果更出眾。標準的網布上有更多透氣孔設計，讓網眼內襯從搶眼的裝飾片中間透出，搭配獨特的尼龍布鞋帶孔，展現出濃厚的科技質感，完美呼應Y2K風格！
M1000鞋跟及前掌採用獨家ABZORB緩震技術，能吸收地面反作用力，提供超卓的緩震性與耐用性。中底位置加入 Stability Web 鞋橋穩定裝置，加強足弓支撐，並以分段式雕刻鞋底，進一步增強舒適度與支撐力，兼具美觀和舒適。
NB BOY期間限定主題店
New Balance分別於尖沙咀The One、銅鑼灣希慎商場 (3月29日至4月30日)，以及尖沙咀海運大廈門市 (4月15日至4月30日) 打造NB BOY期間限定主題店。店內裝飾除了以NB BOY為主題外，更推出主題店專屬活動：凡於主題店內購買兩件NB BOY Print Tee，即可參與「NB BOY 毛絨公仔」夾公仔體驗，隨機送出「NB BOY 毛絨公仔」乙個。
NB BOY門市購物禮遇
New Balance由即日起於各大門市推出NB BOY限時精彩活動及禮遇︰
活動一︰凡購買兩件NB BOY Print Tee，即可參與NB BOY 主題夾公仔體驗，獲贈「NB BOY 毛絨公仔」乙個。數量有限，送完即止。
活動二︰以優惠價$999 (原價$1196) 購買4件NB BOY Print Tee，參與NB BOY 主題夾公仔體驗並可獲贈「NB BOY 毛絨公仔」兩個。數量有限，送完即止。
活動三︰即場打卡並將相片上載至社交平台，加入 Hashtag #NBBoyChillinVacation，即可獲得NB BOY「Chillin’ Vacation」系列貼紙乙張。數量有限，送完即止。