New BalanceNB BOY插畫Tee登場 熱賣鞋款M1000回歸 配搭全新Y2K配色

New Balance的NB BOY服飾系列在2023年推出後，在韓國街頭掀起穿搭熱潮。今個春夏，系列以「Chillin’ Vacation」為題回歸，以4種夏日度假情境，幻化為各款可愛插畫print tee；搭配經典熱賣鞋款M1000的全新Y2K流行配色，即時為造型增添時尚感！

「Chillin’ Vacation」以Skyline、Morning Walk、Hiking及Wave夏日假期活動為主題，透過獨特插畫設計，將假期的悠閒注入服飾中。各款插畫Tee配備經典黑白灰，還有藍瑪瑙、幻紫、淡黃、橘色等多個夏日百搭色系，加上寬鬆剪裁，可以多層次穿法，實現時尚的街頭休閒穿搭。

除了一系列街頭風的NB BOY插畫Tee，New Balance的經典鞋款M1000亦於今年4月回歸！M1000早於1999年首度推出，以其大膽、富有未來感的設計風格成為千禧年代的標誌性單品。如今，隨著Y2K熱潮席捲全球，全新系列將千禧年代的經典設計重現眼前，更加入復古靛藍、水泥灰、螢光粉紅及銀灰黑等多款Y2K配色，為大家帶來全新視覺與功能體驗！

M1000延續原版的設計精髓，同時在細節和材料精心改良：設計師巧妙翻轉網眼鞋面與麂皮裝飾片的原始組合，同時融入現代科技感，令視覺效果更出眾。標準的網布上有更多透氣孔設計，讓網眼內襯從搶眼的裝飾片中間透出，搭配獨特的尼龍布鞋帶孔，展現出濃厚的科技質感，完美呼應Y2K風格！

M1000鞋跟及前掌採用獨家ABZORB緩震技術，能吸收地面反作用力，提供超卓的緩震性與耐用性。中底位置加入 Stability Web 鞋橋穩定裝置，加強足弓支撐，並以分段式雕刻鞋底，進一步增強舒適度與支撐力，兼具美觀和舒適。