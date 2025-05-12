New Balance Grey Days登場 1300JP鞋皇回歸/正價產品85折/聯乘Lady M

New Balance為致敬品牌標誌性的灰色美學，啟動「Grey Days」年度盛典，舉行為期一個月的慶祝活動，當中最矚目的一定要數睽違5年的New Balance 傳奇鞋皇1300JP重磅回歸，另外品牌亦特別與Lady M聯乘，推出85折優惠。 New Balance自1980年代起，為打造都市跑鞋，從而標誌性「灰色」。隨著跑鞋設計從皮革和麂皮，轉變為尼龍等合成材質，鮮豔色彩與極簡純白成為近年潮流趨勢，不過New Balance以標誌性「灰色」，成功在競爭對手中脫穎而出。儘管多年來鞋款款式不斷演變，但「灰色」仍然是 New Balance的美學象徵，也成為品牌經典標誌。

New Balance年度盛事「Grey Days」登場

鞋皇 1300JP 睽違 5 年回歸 Grey Days 2025以「對灰色的永恆追求」為主題，將經典「灰色」融合經典風格與創新設計，推出不同款式鞋履及服飾。今年Grey Days的亮點之一，更是睽違5年的New Balance 傳奇鞋皇1300JP重磅回歸！1300JP早於1985年問世，是第一雙搭載ENCAP科技的鞋款，同時配有Counter Reinforcer 後跟穩定片及Vibram外底橡膠等科技，當年定價高達更130美金，相等於兩雙Air Jordan 1，成為當時市面上最昂貴的跑鞋，不過即使價格高昂，這款鞋皇依然憑藉優異工藝、頂級質感、高性能和舒適度，在日本市場掀起熱潮。及至1995年，New Balance首次在日本重新發行該鞋款，並自此確立了每5年限量發售的傳統。

「 Grey Days 」重點發布 5月6日：率先推出1906 Loafer、740、9060、1000、T500、Fresh Foam X 1080v14 等鞋履，及一系列灰色服飾，將在New Balance專門店和香港官網同步推出，涵蓋Lifestyle休閒款式、Performance跑步款式及Numeric滑板款式等類別。

5月22日：最新款式ABZORB 2010和471正式發售 。前者是以革新視角詮釋2000年代跑鞋美學，後者則是重新演繹1970年代復古風格。ABZORB 2010售價$1,199，471則為$849。

New Balance Numeric 933 5月26日：Numeric 933正式亮相。 結合New Balance性能技術與滑板傳奇Andrew Reynolds對細節的執著，堪稱滑板界最受期待的鞋款之一，售價 $999。(只於New Balance香港官網及指定分銷商發售)

5月29日：五年一度的1300JP限量發售！ New Balance鞋皇1300JP 每5年限量發售一次，成為運動鞋界最受追捧的款式之一，售價$2,699。 New Balance鞋皇1300JP 每5年限量發售一次

New Balance x Lady M 聯乘活動 為慶祝一年一度的Grey Days，New Balance特別聯乘Lady M，推出Earl Grey Mille Crêpes 伯爵茶千層蛋糕禮遇，包裝以New Balance經典灰色為主色，並印有New Balance和Grey Days標誌。 正價產品 85 折 由即日起至5月31日，顧客凡於任何LadyM香港門市惠顧堂食或外賣New Balance x Lady M Earl Grey Mille Crêpes伯爵茶千層蛋糕一件，拍照並上載照片到個人社交媒體並加入標籤#NBGreyDays2025，於任何一間New Balance專門店向店員展示帖文，購買任何正價產品即可享85折優惠！ 另外，即日至5月18日期間，顧客於New Balance任何香港專門店消費滿$1,200(需包含一對指定Grey Days鞋款），即可獲得New Balance x Lady M Earl Grey Mille Crêpes 伯爵茶千層蛋糕劵乙張。數量有限，換完即止。

New Balance聯乘Lady M推出Earl Grey Mille Crêpes 伯爵茶千層蛋糕

送 Grey Days 別注鞋款扣針 另外，由5月19日至5月31日期間，於New Balance任何香港專門店消費滿 $1,200(需包含一對指定Grey Days鞋款)，即可獲得Grey Days限量版別注鞋款扣針乙套。數量有限，換完即止。

Grey Days別注鞋款扣針