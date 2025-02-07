ComplexCon 香港2025宣布演出陣容加碼！韓國現象級人氣女團NJZ(前團名NewJeans)將強勢加盟，成為Complex Live! 演唱會領銜表演嘉賓之一，一連三日的演唱會活動將帶來前所未有的音樂體驗。

NJZ 全新組名首次亮相演出 是次更是NewJeans改為全新團名NJZ後，首次亮相表演，相信不少粉絲相當期待她們的演出。韓國女子組合NJZ為全球最具影響力的音樂團隊之一，由五名成員Minji、Hanni、Danielle、Haerin及Hyein組成。組合自出道已韓國流行音樂界迅速崛起，突破界限的Y2K和懷舊音樂風格，歌曲風靡全球排行榜，令組合席捲全球。 Hyein本日(7日)在CNBC上的訪談中就曾表示演出日子定於3月23日，正式演出日期已於ComplexChinese Instagram公佈。

星級表演陣容 除了NJZ外，當今嘻哈音樂的領航者Metro Boomin亦將領銜登陸 ComplexCon 香港2025。Metro Boomin 以其富開創性的作品及獨特節奏，定義當代嘻哈音樂風格，是次表演亦將是Metro Boomin首次來港演出。此外，美國饒舌創作歌手、美國嘻哈團體Migos成員Quavo亦將登台演出。Quavo擁有多首Billboard百大單曲榜冠軍單曲，打破了披頭四保持的記錄，音樂成就影響深遠。 今年ComplexCon香港2025的音樂陣容更邀請來自中國內地、香港、韓國和日本的重量級歌手，當中不可錯過韓國嘻哈和R&B獨立歌手兼製作人 ZICO 將於其中一晚的Complex Live! 演唱會領銜表演。其他演出嘉賓包括亞裔美國饒舌歌手MC Jin、韓國藝人 B.I、韓國饒舌歌手 Sik-K、製作人 Lil Moshpit 和 CHANGMO、日本 DJ兼模特兒 Shuzo、日本嘻哈音樂人¥ellow Bucks、香港歌手兼演員 JACE，以及成都的新一代饒舌團體 Digi Ghetto、成員THOMEBOYDONTKILL更加會單獨演出。各歌手的具體演出日期將在稍後公佈。

ComplexCon香港2025

購票詳請 ComplexCon香港2025 將於3月21至23日，一連3日在亞洲國際博覽館舉行。活動將再次帶來前所未有的沉浸式體驗，涵蓋時尚、球鞋、藝術、美食、音樂、電競和創意等元素，匯聚全球最具影響力的品牌和藝術家。 滙豐信用卡及滙豐 Mastercard® 扣賬卡持卡人獨家優先訂票 2025 年 2 月 10日下午4 時至2 月11 日晚上11時59 分於Cityline優先開售。先到先得，售完即止。

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公開發售 2025 年 2 月 12 日下午4 時於Cityline、Trip.com、貓眼、攜程發售