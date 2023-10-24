NewJeans強勢登陸麥當勞！ 新推限定脆爆雞腿飽+蜂蜜牛油shake shake粉+阿華田批 首週試食價$39

Bunnies們請注意！經美國及亞洲多個地區後，麥當勞與韓國新一代當紅女團NewJeans推出多款韓式美食，包括全新推出的脆爆雞腿飽（McCrispy® Classic）及Shake Shake薯條蜂蜜牛油調味粉等，將由今日起登陸香港，首星期試食價只需$39！
全新推出的脆爆雞腿飽份量十足，採用特大原塊雞腿肉，搭配韓國直送特色醬汁，以披薩草、大蒜、洋蔥和百里香等香料醃製的脆炸雞腿！加上採用由韓國入口、以酸忌廉、茄汁及芥末醬等材料混合而成的秘製煙燻醬汁，絕對令人一試愛上！全新期間限定美食將於10月24日登陸麥當勞，全新脆爆雞腿飽超值套餐首星期試食價只需$39。
為慶祝全新期間限定美食登場，麥當勞特意帶來一系列特色美食包裝，包括漢堡飽盒、Shake Shake薯條袋及大大啖飲品杯，而包裝以粉紅色及紫色作為主調，配合像素化的薯條及麥炸雞等圖案，經典和現代元素並存，除了呼應NewJeans音樂風格，更能突顯NewJeans的可愛活力！
全新Shake Shake薯條蜂蜜牛油調味粉+阿華田批登場
另外，麥當勞亦同步推出多款韓式美食，包括全新Shake Shake薯條蜂蜜牛油調味粉。香甜蜂蜜與濃郁牛油的完美配搭，加上薯條，保證讓你吃不停口！而人氣飲品韓式柚子特飲亦會回歸，更有全新阿華田批及阿華田麥旋風，香脆朱古力皮外層加上香濃的麥芽朱古力醬，麥芽香氣四溢！還
而同日起，麥當勞App更會推出多款優惠券，包括「全新脆爆雞腿飽套餐試食價$39」及「大大啖套餐配蜂蜜牛油調味粉及韓式柚子特飲 $48」優惠，還有深受大朋友、小朋友喜愛的阿華田甜品優惠，包括「$10阿華田批」及「$16阿華田麥旋風」，為美味一餐畫上完美句號。
戶戶送Deliveroo獨家優惠：歎全新脆爆雞腿飽套餐滿$120即減$20
另外，麥當勞今次亦與戶戶送Deliveroo攜手推出獨家優惠，由10月24日起至11月13日一連三星期，凡於早上11時後透過戶戶送訂購全新「脆爆雞腿飽套餐」滿港幣$120即減港幣$20，立即與親友分享這份脆爆的韓式滋味啦！