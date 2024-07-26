NewJeans香港快閃限定店登陸銅鑼灣希慎 聯乘村上隆必買花花系列精品

Bunnies請注意！NewJeans快閃店再次登陸香港，發售早前在日本大排長龍的Supernatural主題周邊商品，必買村上隆聯乘花花系列精品。於店店內購物滿指定金額更可加購貼紙套裝，即睇詳情！
LINE FRIENDS由2024年7月26日（星期五）至8月25日（星期日），於銅鑼灣希慎廣場舉辦NewJeans香港期間限定店。今次與日本著名藝術家村上隆和藤原浩的藝術作品聯乘，以紀念NewJeans新推出的《Supernatural》專輯，打造出一系列充滿MURAKAMI風格的新商品，包括毛公仔鎖匙扣、手機支架等等。每人每次限購2件同款商品。另有bunini系列及以《How Sweet》和《Supernatural》商品，粉絲們一定不能錯過！
NewJeans x MURAKAMI系列商品
NewJeans x Hiroshi Fujiwara系列商品
NJ X bunini系列商品
NJ How Sweet/ Supernatural主題商品
為慶祝NewJeans Supernatural POP UP STORE登陸香港，凡於店內購物滿港幣$300或以上，即可以港幣$20 加購「NJ How Sweet PVC 貼紙套裝」一份，或以港幣$30加購「NewJeans x MURAKAMIPVC貼紙套裝」一份，每人每次限加購一份。數量有限，先到先得，售完即止。
NewJeans Supernatural POP UP STORE
日期︰2024年7月26日（五）至8月25日（日）
時間 : 每日早上 11 時至晚上 9 時 30 分
地址︰香港銅鑼灣希慎廣場B1樓B101B號舖
須憑指定日期時間入場券進場（7月26日上午10時起在現場派發入場券）