NewJeans香港快閃限定店登陸銅鑼灣希慎 聯乘村上隆必買花花系列精品

LINE FRIENDS由2024年7月26日（星期五）至8月25日（星期日），於銅鑼灣希慎廣場舉辦NewJeans香港期間限定店。今次與日本著名藝術家村上隆和藤原浩的藝術作品聯乘，以紀念NewJeans新推出的《Supernatural》專輯，打造出一系列充滿MURAKAMI風格的新商品，包括毛公仔鎖匙扣、手機支架等等。每人每次限購2件同款商品。另有bunini系列及以《How Sweet》和《Supernatural》商品，粉絲們一定不能錯過！