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生活
2024-07-26 12:15:00

NewJeans香港快閃限定店登陸銅鑼灣希慎 聯乘村上隆必買花花系列精品

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NewJeans香港快閃限定店登陸銅鑼灣希慎 聯乘村上隆必買花花系列精品

NewJeans香港快閃限定店登陸銅鑼灣希慎 聯乘村上隆必買花花系列精品

Bunnies請注意！NewJeans快閃店再次登陸香港，發售早前在日本大排長龍的Supernatural主題周邊商品，必買村上隆聯乘花花系列精品。於店店內購物滿指定金額更可加購貼紙套裝，即睇詳情！

LINE FRIENDS2024726日（星期五）至825日（星期日），於銅鑼灣希慎廣場舉辦NewJeans香港期間限定店。今次與日本著名藝術家村上隆和藤原浩的藝術作品聯乘，以紀念NewJeans新推出的《Supernatural》專輯，打造出一系列充滿MURAKAMI風格的新商品，包括毛公仔鎖匙扣、手機支架等等。每人每次限購2件同款商品。另有bunini系列及以《How Sweet》和《Supernatural》商品，粉絲們一定不能錯過！

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NewJeans Supernatural POP UP STORE

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NewJeans x MURAKAMI系列商品

NewJeans x MURAKAMI DART STICON $129 NewJeans x MURAKAMI DART STICON $129 NewJeans x MURAKAMI T-SHIRTS $299 NewJeans x MURAKAMI T-SHIRTS $299 NewJeans x MURAKAMI T-SHIRTS $299 NewJeans x MURAKAMI T-SHIRTS $299 NewJeans x MURAKAMI T-SHIRTS $299 NewJeans x MURAKAMI T-SHIRTS $299 NewJeans x MURAKAMI 小卡套鎖匙扣 $99 NewJeans x MURAKAMI 公仔 STICON $199 NewJeans x MURAKAMI 公仔鎖匙扣 $229 NewJeans x MURAKAMI 手燈袋 $279 NewJeans x MURAKAMI 毛公仔鎖匙扣 $199 NewJeans x MURAKAMI 印花圖案小袋 $169 NewJeans x MURAKAMI 亞加力手機支架 $129 NewJeans x MURAKAMI 金屬鎖匙扣 $169 NewJeans x MURAKAMI 金屬襟章 $169 NewJeans x MURAKAMI 扇子套 $99 NewJeans x MURAKAMI 啫喱筆 $39 NewJeans x MURAKAMI 扉子吊飾 $99 NewJeans x MURAKAMI 棒球帽 $289 NewJeans x MURAKAMI 環保袋 $69 NewJeans x MURAKAMI 環保袋 $49

NewJeans x Hiroshi Fujiwara系列商品

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NewJeans x Hiroshi Fujiwara COLLER T-SHIRTS $369 NewJeans x Hiroshi Fujiwara COLLER T-SHIRTS $369 NewJeans x Hiroshi Fujiwara COLLER T-SHIRTS $369 NewJeans x Hiroshi Fujiwara COLLER T-SHIRTS $369 NewJeans x Hiroshi Fujiwara COLLER T-SHIRTS $369 NewJeans x Hiroshi Fujiwara COLLER T-SHIRTS $369 NewJeans x Hiroshi Fujiwara COLLER T-SHIRTS $369 NewJeans x Hiroshi Fujiwara COLLER 背囊 $999 NewJeans x Hiroshi Fujiwara COLLER 棒球帽 $999 NewJeans x Hiroshi Fujiwara COLLER 頭巾 $179 NewJeans x Hiroshi Fujiwara COLLER 頭巾 $179

NJ X bunini系列商品

bunini 迷你著衫毛公仔鎖匙扣 $129 bunini 換衫公仔服飾 (Sports Outfit) $109 bunini 發聲毛公仔鎖匙扣 $169 NJ X COLLER PADDED 蝴蝶 STICON (不含背囊) $79 NJ X COLLER RABBIT 小兔毛公仔袋 $229 NJ X COLLER RABBIT 小兔毛公仔袋 $229 NJ X COLLER RABBIT 小兔毛公仔袋 $229 NJ X COLLER RABBIT 小兔毛公仔鎖匙扣 $209 NJ X COLLER RABBIT 小兔毛公仔鎖匙扣 $209 NJ X COLLER 小兔索繩袋 $339 NJ X COLLER 卡袋套 $299 TOKKI 3-TIER 縮骨遮 $169 TOKKI 串珠電話繩 $169 TOKKI 串珠電話繩 $129 TOKKI 長遮 $189 TOKKI 扇子套 $89 bunini 5-TIER 圖案縮骨遮 $169 bunini 手搖扇套 $89 bunini 手搖扇套 $89 bunini 長遮 $179

NJ How Sweet/ Supernatural主題商品

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NJ How Sweet T-SHIRTS (HANNI) $259 NJ How Sweet T-SHIRTS (HYEIN) $259 NJ How Sweet T-SHIRTS (MINJI) $259 NJ How Sweet T-SHIRTS (DANIELLE) $259 NJ How Sweet T-SHIRTS (HAERIN) $259 NJ How Sweet 亞加力立牌 $219 NJ How Sweet 亞加力相片鎖匙扣 $99 NJ How Sweet 相片 STICON $69 NJ How Sweet 相片小卡套裝 $59 NJ How Sweet 相片小卡套裝 $59 NJ How Sweet 相片小卡套鎖匙扣 $79 NJ How Sweet 書寫墊 $49 NJ How Sweet 迷你 CD 盒鎖匙扣 $119 NJ Supernatural 相片卡套裝 $59 NJ Supernatural 相片卡套裝 $59

為慶祝NewJeans Supernatural POP UP STORE登陸香港，凡於店內購物滿港幣$300或以上，即可以港幣$20 加購「NJ How Sweet PVC 貼紙套裝」一份，或以港幣$30加購「NewJeans x MURAKAMIPVC貼紙套裝」一份，每人每次限加購一份。數量有限，先到先得，售完即止。

NJ How Sweet PVC 貼紙套裝 NewJeans x MURAKAMI PVC 貼紙套裝

NewJeans Supernatural POP UP STORE

日期︰2024726日（五）至825日（日）

時間 : 每日早上 11 時至晚上 9 30

地址︰香港銅鑼灣希慎廣場B1B101B號舖

須憑指定日期時間入場券進場（726日上午10時起在現場派發入場券）

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