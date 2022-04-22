NFT熱潮｜八達通消費券都買到NFT！時代廣場賣限量Bunny Warriors NFT系列

NFT以及元宇宙概念近來大行其道，時代廣場與本地極具人氣的NFT系列 Bunny Warriors及港產元宇宙AiR METAVERSE合作，由即日起至5月29日，於商場5樓舉辦全球首個以Bunny Warriors為主題的《時代廣場x Bunny Warriors into the Metaverse》，現場不單有Bunny Warrior的展覽及手機遊戲介紹，更可以買到50款珍貴的Bunny Warriors NFT。

Bunny Warriors以兔子為主題，講述兔子遭受狐狸和鷹邪獵殺，直到天生戰士Bunny Boss誕生，帶領兔子團結起來，組成一群自稱Bunny Warriors的戰士。Bunny Warriors可說是香港最矚目的NFT之一，6,666個NFT於開售當天不到5分鐘即火速售罄，於潮流界引來極大迴響。

限量發售 50 款 Bunny Warriors NFT

現場「Bunny Warriors Pixel Art Gallery」將展示從6,666個Bunny Warriors NFT 中罕有度最高的60款設計。同場更設有全港首間NFT現場用非虛礙貨幣可購買的限定實體店，讓不熟悉NFT的大眾，亦能輕易透過一般付款方式購買心頭好，現場更收八達通的消費券，非常方便。