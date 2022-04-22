NFT熱潮｜八達通消費券都買到NFT！時代廣場賣限量Bunny Warriors NFT系列

NFT以及元宇宙概念近來大行其道，時代廣場與本地極具人氣的NFT系列 Bunny Warriors及港產元宇宙AiR METAVERSE合作，由即日起至5月29日，於商場5樓舉辦全球首個以Bunny Warriors為主題的《時代廣場x Bunny Warriors into the Metaverse》，現場不單有Bunny Warrior的展覽及手機遊戲介紹，更可以買到50款珍貴的Bunny Warriors NFT。
Bunny Warriors以兔子為主題，講述兔子遭受狐狸和鷹邪獵殺，直到天生戰士Bunny Boss誕生，帶領兔子團結起來，組成一群自稱Bunny Warriors的戰士。Bunny Warriors可說是香港最矚目的NFT之一，6,666個NFT於開售當天不到5分鐘即火速售罄，於潮流界引來極大迴響。
限量發售50款Bunny Warriors NFT
現場「Bunny Warriors Pixel Art Gallery」將展示從6,666個Bunny Warriors NFT 中罕有度最高的60款設計。同場更設有全港首間NFT現場用非虛礙貨幣可購買的限定實體店，讓不熟悉NFT的大眾，亦能輕易透過一般付款方式購買心頭好，現場更收八達通的消費券，非常方便。
首次露面Bunny Boss 及5尺高Angel Bunny
現場同時展出3大熱門Bunny，包括全新兼首度公開露面的Bunny Boss，將聯同5尺高的Angel Bunny，首次以立體形象出現在時代廣場。另外，Angel Bunny NFT更將於展覽最後一周在Magic Eden Marketplace參與拍賣。
Bunny Warriors手機遊戲
展覽內更設有主題手機活動區，Bunny Boss更將親身介紹甚麼是AiR Metaverse之餘，更會展示「突擊狐狸作戰」遊戲，示範如何於元宇宙世界中打倒Fox。只要以手機應用程序下載AiR Metaverse，並進入元宇宙中 Bunny Warriors 的世界進行冒險遊戲。AiR Metaverse更使用定位系統，玩家需身處於時代廣場，方可解鎖其中的特別關卡「守護Bunny大行動」，首次完成任務後即可獲得額外銀獎章，而最快集齊指定數量獎章的玩家，即可於期間限定店換領Bunny Warriors精美禮品及指定NFT。
《時代廣場x Bunny Warriors into the Metaverse》
日期：即日至2022年5月29日
時間：中午12時 至 晚上8時
地點：銅鑼灣時代廣場5樓517-519舖