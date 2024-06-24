NMN｜抗衰逆齡新貴點揀好？留意成分表+純度 從內在修復DNA 每日一粒精神飽滿POWER UP！

個個都話食NMN，唔通個個都知咩係NMN？隨著年齡增長，不論男女都會開始出現容貌及身體方面焦慮，既擔心臉上的「歲月痕跡」會出賣自己的真實年齡，更擔心身體機能會不斷下降，力不從心。NMN作為近年新興的保健產品，聲稱能夠從內在修復DNA細胞，促進新陳代謝，特別在逆齡抗衰老方面具備一定功效。不過，食落肚嘅嘢，絕對唔可以盲目跟風。在開始服用前，你是否真的了解甚麼是NMN？知道NMN適合甚麼人士服用？懂得如何選擇合適的NMN品牌？

NMN｜了解NMN前 先要認識NAD+

NMN的中文學名其實是「β-煙酰胺單核苷酸」，於2016年由哈佛大學醫學院David Sinclair教授研究發現。NMN能在人體中轉化為俗稱「諾加因子」的「NAD+」，而NAD+是存在於我們身體內大部分細胞的一種輔酶（coenzyme），也是人體內除水份以外含量最多的分子之一，主宰人體新陳代謝、DNA修復、身體機能的必需元素。

NMN｜體內NAD+水平會隨年齡增長降低

雖然NAD+自然存在於人體中，但隨著年齡增長，身體NAD+水平會逐漸下降。例如當我們50歲時，體內的NAD+水平會下降至只有20歲時的一半。如是者會影響身體各項功能表現，如新陳代謝、身體復原能力、器官及身體機能包括視力退化、脂肪代謝減慢、心血管問題和整體免疫力下降等各種健康問題。

NMN｜成分表含「β」先係真正NMN 純度達99%更佳

NMN作為合成NAD+的前驅物質，其分子較NAD+小，而「β」代表其活性，所以只有活性NMN才能有效經口服後迅速進入血液產生功效。因此，在購買NMN產品時，必須要留意產品有沒有標明含β-NMN / β-nicotinamide mononucleotide / β–煙酰胺單核苷酸。另外，如產品獲權威認證，純度達99%會更佳。

而市面上各式NMN產品，均會在包裝上印上10000、15000、18000或21000等數值，這些數值其實是代表產品所含的NMN營養含量，如NMN 21000即代表該產品含有21000毫克NMN，若每瓶共有60粒，即每粒含有約350毫克的NMN。要有效吸收，建議可在用餐時服用200至500毫克NMN，惟選購前應諮詢醫生或註冊營養師專業意見，孕婦、哺乳期婦女、尿酸高者及年齡低於25 歲者因體內NAD+足夠，並不建議服用。