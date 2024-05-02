熱門搜尋:
五月天香港演唱會2024 日圓匯率走勢 九龍城寨之圍城 母親節2024 走塑 五一黃金周 朗賢峯 機票優惠 垃圾徵費 LOONG 9 最低工資 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
生活
2024-05-02 18:00:00

NMN｜讓媽媽追回年輕20年！母親節禮物 美國製造LIFE YOUNG LIPOSOMAL NMN突破傳統吸收極限 萬寧熱賣

資料由客戶提供

分享：

母親節將至，子女們紛紛尋找一份能夠表達對母親愛意的特別禮物。而在今年，萬寧為大家帶來一份極具意義的禮物——美國製造的LIFE YOUNG LIPOSOMAL NMN。這不僅是一份美容保健的禮物，更是一份讓母親重返年輕的禮物。無論是改善膚色暗啞、提升水潤光澤，還是恢復皮膚緊緻彈性，都將為母親帶來無盡的喜悅與美麗

年齡的增長往往伴隨著皮膚出現皺紋、缺乏光澤、鬆弛等衰老跡象，這讓許多母親感到焦慮與困擾。而NMN作為新一代的「逆齡神器」，能夠有效激活體內細胞，促進骨膠原增生，延遲女士面對衰老的情況。然而，在選擇NMN產品時，純度和分子結構是至關重要的。傳統的NMN產品容易被胃酸消化掉，且其分子結構與細胞結構不一致，難以被細胞吸收，吸收率甚至不足10%*。這樣的結果事倍功半，無法發揮其應有的效果，可謂浪費金錢

諾貝爾獎技術 + 獨家科研配方 全方位抗衰回復年輕彈性

科研實證顯示，LIFE YOUNG LIPOSOMAL NMN細胞吸收率高達90%，超越了市面上同類產品9倍。這得益於該產品引入了榮獲諾貝爾獎的納米導入技術LIPOSOME脂質體，使得NMN能夠更容易穿透細胞膜，有效阻止胃酸破壞，被各個器官吸收，效果事半功倍

除此之外，LIFE YOUNG LIPOSOMAL NMN還擁有獨家科研配方「2+4獨家科研配方」其中的「2」指的是諾貝爾獎納米導入技術LIPOSOME脂質體，以及99.6%極高純度β-NMN，能夠提升NAD+水平多達6#，效果遠超一般NMN產品。而「4」則包括了蘊含4大活性成分，如SOD超氧化物歧化酶，強效抗氧化高達8,000^PQQ吡咯奎啉醌、Q10輔酶和Resveratrol白藜蘆醇，能夠全方位抗衰老，達到更好的效果

在職媽媽分享實例

許多在職媽媽也分享了她們的實際經驗。用家之一的Joanna完小孩後，記憶力減退，日常的工作和照顧小孩讓她們感到疲憊不堪。但在朋友的介紹下，她開始服用LIFE YOUNG LIPOSOMAL NMN，不僅讓她的精神狀態得到了提升，記憶力也有所改善，就連朋友都讚她面色紅潤，重拾少女肌現在，她有了更好的心情和精力，能夠更愉快地陪伴孩子們遊玩

即日起至5月16日第二件半價 再減萬寧$500優惠券

最後每件折實價 $1,910（原價 $2,880）

LIFE YOUNG LIPOSOMAL NMN 突破吸收極限 各大萬寧門市熱賣中
了解詳情 nmn.lyhealthy.com
Instagram@liposomalnmn
萬寧$500電子優惠卷：
https://nmn.lyhealthy.com/e-coupon

*Liposomes for Enhanced Bioavailability of Water-Insoluble Drugs: In Vivo Evidence and Recent Approaches. Pharmaceutics 2020, 12, 264
#Result of Bioavailability Test by Lab. 相比一般NＭＮ可提高NAD+水平
^Capelli 2017. The Worlds Strongest and Highest Quality Natural Antioxidant: Astaxanthin. Algae Health Sciences BGG North America 相比一般維生素C

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受