NMN｜讓媽媽追回年輕20年！母親節禮物 美國製造LIFE YOUNG LIPOSOMAL NMN突破傳統吸收極限 萬寧熱賣

母親節將至，子女們紛紛尋找一份能夠表達對母親愛意的特別禮物。而在今年，萬寧為大家帶來一份極具意義的禮物——美國製造的LIFE YOUNG LIPOSOMAL NMN。這不僅是一份美容保健的禮物，更是一份讓母親重返年輕的禮物。無論是改善膚色暗啞、提升水潤光澤，還是恢復皮膚緊緻彈性，都將為母親帶來無盡的喜悅與美麗。

年齡的增長往往伴隨著皮膚出現皺紋、缺乏光澤、鬆弛等衰老跡象，這讓許多母親感到焦慮與困擾。而NMN作為新一代的「逆齡神器」，能夠有效激活體內細胞，促進骨膠原增生，延遲女士面對衰老的情況。然而，在選擇NMN產品時，純度和分子結構是至關重要的。傳統的NMN產品容易被胃酸消化掉，且其分子結構與細胞結構不一致，難以被細胞吸收，吸收率甚至不足10%*。這樣的結果事倍功半，無法發揮其應有的效果，可謂浪費金錢。

諾貝爾 得 獎技術 + 獨家科研配方 全方位抗衰回復年輕彈性 肌 科研實證顯示，LIFE YOUNG LIPOSOMAL NMN的細胞吸收率高達90%，超越了市面上同類產品9倍。這得益於該產品引入了榮獲諾貝爾獎的納米導入技術LIPOSOME脂質體，使得NMN能夠更容易穿透細胞膜，有效阻止胃酸破壞，被各個器官吸收，效果事半功倍。

除此之外，LIFE YOUNG LIPOSOMAL NMN還擁有獨家科研配方「2+4獨家科研配方」，其中的「2」指的是諾貝爾得獎納米導入技術LIPOSOME脂質體，以及99.6%極高純度β-NMN，能夠提升NAD+水平多達6倍#，效果遠超一般NMN產品。而「4」則包括了蘊含4大活性成分，如SOD超氧化物歧化酶，強效抗氧化高達8,000倍^、PQQ吡咯奎啉醌、Q10輔酶和Resveratrol白藜蘆醇，能夠全方位抗衰老，達到更好的效果。

在職媽媽分享實例 許多在職媽媽也分享了她們的實際經驗。用家之一的Joanna生完小孩後，記憶力減退，日常的工作和照顧小孩讓她們感到疲憊不堪。但在朋友的介紹下，她開始服用LIFE YOUNG LIPOSOMAL NMN，不僅讓她的精神狀態得到了提升，記憶力也有所改善，就連朋友都讚她面色紅潤，重拾少女肌。現在，她有了更好的心情和精力，能夠更愉快地陪伴孩子們遊玩。 即日起至5月16日第二件半價 再減萬寧$500優惠券

最後每件折實價 $1,910（原價 $2,880）