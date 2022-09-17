熱門搜尋:
C觀點 疫苗通行證要求 MIAMI QUAY 英女王逝世 猴痘 紅黃碼 天氣 樓市 消委會 姜濤 周顯
返回
生活
2022-09-17 14:48:16

NOC YOHO MALL星期日開幕 枯山水+園林打卡位 即日消費享快閃「甜筒暉」限定蛋撻或咖啡雪糕球

分享：
NOC YOHO MALL星期日開幕 枯山水+園林打卡位

NOC YOHO MALL星期日開幕 枯山水+園林打卡位

本地精品咖啡品牌NOC Coffee Co.NOC）明天(9月18日)於元朗形點開設全新分店NOC YOHO MALL！除供應多款Fans喜愛的高品質咖啡及輕食，主題裝潢與開幕日快閃限定品亦是大家關心的重點！文、攝：Ｗinki

元朗店將日式「枯山水」禪意美學融入新店，似乎是荃灣廣場新店的延續篇，但這裡的高樓底更感寬敞，以砂石和苔蘚等為主取代日式木系，在室外翠綠園林及室內的微型石山包圍下，加上陽光透過玻璃幕墻散落，坐在這裡嘆啡的確有僻靜舒適的空間；天花的流線造型以大自然作為靈感，呈現出水面波浪和起伏，傢俱和牆身則呈現日式純淨簡潔的裝飾線條，塑造出空間的幾何形態和細膩的層次。

NOC YOHO MALL星期日開幕 枯山水+園林打卡位 NOC YOHO MALL星期日開幕 枯山水+園林打卡位 NOC YOHO MALL星期日開幕 枯山水+園林打卡位 NOC YOHO MALL星期日開幕 枯山水+園林打卡位 NOC YOHO MALL星期日開幕 枯山水+園林打卡位 NOC YOHO MALL星期日開幕 枯山水+園林打卡位 NOC YOHO MALL星期日開幕 枯山水+園林打卡位 NOC YOHO MALL星期日開幕 枯山水+園林打卡位 NOC YOHO MALL星期日開幕 枯山水+園林打卡位 NOC YOHO MALL星期日開幕 枯山水+園林打卡位 NOC YOHO MALL星期日開幕 枯山水+園林打卡位 NOC YOHO MALL星期日開幕 枯山水+園林打卡位 NOC YOHO MALL星期日開幕 枯山水+園林打卡位 NOC YOHO MALL星期日開幕 枯山水+園林打卡位 NOC YOHO MALL星期日開幕 枯山水+園林打卡位

NOC YOHO MALL再生環保裝潢+竹纖維凍飲杯

為進一步響應可持續發展，店內牆身均由精心挑選的環保毛製成，除可快速再生，亦以其吸收二氧化碳的能力而聞名，另有由回收咖啡杯碟、骨瓷和混凝土再造而成的大理石打造一系列傢俱和零售展示桌將自然平實的原料融入可持續化設計；所有凍飲的新包裝也改用FSC認證、擁有生物防水塗層的竹纖維紙杯，代替了一般即棄膠杯

918日至1031日期間，新店推出兩款限定飲品及菜式——淡淡佛手柑和煙燻香氣的「煙燻伯爵茶薑味梳打」，以自家製檸檬水及微辣的生薑汁調配而成，再混合香甜的蜂蜜，透心涼消暑一流，這款飲品與限定菜式——配上蘆筍及火箭菜的「香煎三文魚古斯米」完美配搭。

NOC YOHO MALL星期日開幕 枯山水+園林打卡位 NOC YOHO MALL星期日開幕 枯山水+園林打卡位 NOC YOHO MALL星期日開幕 枯山水+園林打卡位 NOC YOHO MALL星期日開幕 枯山水+園林打卡位 NOC YOHO MALL星期日開幕 枯山水+園林打卡位 NOC YOHO MALL星期日開幕 枯山水+園林打卡位

NOC YOHO MALL快閃一日！開幕日聯乘「甜筒暉」推出獨家囗味雪糕再派發免費50杯咖啡

為慶祝NOC YOHO MALL開幕，開幕日（918日）首50位顧客將免費獲得咖啡乙杯，同時亦與本地雪糕品牌「甜筒暉」攜手合作，推出兩款獨家限定囗味雪糕招牌蛋撻及No.18拼配咖啡豆味，凡於開幕日當天消費滿$100 (堂食及外賣)，出示收據即可換領一球獨家囗味雪糕，如此類推。追蹤NOC[email protected]更可獲得額外的隱藏配料。數量有限，送完即止。 

NOC YOHO MALL - NOC Coffee Co. 形點分店

元朗元龍街9號形點一期地下010號舖│23980939 

營業時間上午9時至晚上9

NOC YOHO MALL星期日開幕 枯山水+園林打卡位 NOC YOHO MALL星期日開幕 枯山水+園林打卡位 NOC YOHO MALL星期日開幕 枯山水+園林打卡位 NOC YOHO MALL星期日開幕 枯山水+園林打卡位 NOC YOHO MALL星期日開幕 枯山水+園林打卡位 NOC YOHO MALL星期日開幕 枯山水+園林打卡位
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受