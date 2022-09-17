NOC YOHO MALL星期日開幕 枯山水+園林打卡位 即日消費享快閃「甜筒暉」限定蛋撻或咖啡雪糕球

元朗店將日式「枯山水」禪意美學融入新店，似乎是荃灣廣場新店的延續篇，但這裡的高樓底更感寬敞，以砂石和苔蘚等為主取代日式木系，在室外翠綠園林及室內的微型石山包圍下，加上陽光透過玻璃幕墻散落，坐在這裡嘆啡的確有僻靜舒適的空間；天花的流線造型以大自然作為靈感，呈現出水面波浪和起伏，傢俱和牆身則呈現日式純淨簡潔的裝飾線條，塑造出空間的幾何形態和細膩的層次。

NOC YOHO MALL │ 再生環保裝潢+ 竹纖維凍飲杯

為進一步響應可持續發展，店內牆身均由精心挑選的環保毛竹製成，除可快速再生，亦以其吸收二氧化碳的能力而聞名，另有由回收咖啡杯碟、骨瓷和混凝土再造而成的大理石，打造一系列傢俱和零售展示桌，將自然平實的原料融入可持續化設計；所有凍飲的新包裝也改用FSC認證、擁有生物防水塗層的竹纖維紙杯，代替了一般即棄膠杯。

由9月18日至10月31日期間，新店推出兩款限定飲品及菜式——淡淡佛手柑和煙燻香氣的「煙燻伯爵茶薑味梳打」，以自家製檸檬水及微辣的生薑汁調配而成，再混合香甜的蜂蜜，透心涼消暑一流，這款飲品與限定菜式——配上蘆筍及火箭菜的「香煎三文魚古斯米」完美配搭。