NONFICTION香港首間旗艦店中環登場 身體及家居系列 為日常帶來細緻儀式感

來自韓國的生活美容品牌NONFICTION，日前在香港中環荷李活道開設首間品牌旗艦店，品牌特別與香港本地建築設計工作室合作，打造一個融合精緻設計與和諧氛圍的寧靜空間，在喧囂城市提供靜謐的沉浸香氣體驗。

透過香氣從新連結自我 NONFICTION於2019年由Haeyoung Cha在首爾創立，她一開始以時尚總監及精品店老闆身份開始職業生涯，隨後擴展至文化藝術領域，於首爾創立當代藝術畫廊「Studio Concrete」。多重身份亦令她反思怎樣令私人時間變得更具意義，尤其是晚間的沐浴時光，她希望締造高品質且平易近人的香氣護理產品，讓用家在最隱密的私人空間找到最真實的自己，為日常生活提供一個心靈避風港。

NONFICTION的標誌性香氛主要由法國調香師研發、於韓國生產，除了香水、身體和手部護理產品，最近亦新推出的家居儀式系列，產品均採用溫和的植物來源成分，並加入獨特香氣和高品質成分。

NONFICTION 荷里活道旗艦店從畫廊汲取靈感

NONFICTION 荷里活道旗艦店從畫廊汲取靈感

與本地建築設計公司「和建築 MLKK 」合作 品牌目前已進軍了日本、台灣和歐洲等市場，再來到香港。香港首間旗艦店特別由畫廊汲取靈感，遠離喧囂城市。在這座新的旗艦店性中探索光線、紋理和空間的融合，並與本地建築設計公司「和建築 MLKK」合作，傳遞故事於每處空間和材料細節中。店內以柔和色調和半透明採光材料營造出簡約而優雅的氛圍，散發著平靜和溫暖的氣氛，將香水融合藝術空間，猶如置身於畫廊中。店鋪的石材地板反映出香港歷史悠久的標誌性街道——砵典乍街及花崗岩石階，體現品牌致力融入本地文化的承諾。