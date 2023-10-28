NotTooBig優質母嬰用品展｜為準父母及寶寶提供一站式母嬰用品

本屆優質母嬰用品展將於 2023年11月2至5日假九龍灣國際展貿中心3樓滙星舉行。逾100個展位，包括最大展位參展商：英國母嬰品牌Mothercare，以及世界各地知名的國際性母嬰用品品牌及產品，給予準父統一及集中的地方，選購最好給寶寶。

展覽活動焦點

焦點 1 ：與 JJ & Cody 齊跳舞及 JJ & Cody 見面會

JJ 和 Cody 期待已久，終於可以來香港與他們的小粉絲見面.他們還準備了最喜歡的兒歌，與一眾小粉絲分享唱歌跳舞的樂趣。見面會將安排在 Not Too Big 優質母嬰用品展舉行，快些記底日期時間啦！

焦點 2 ： Melon Patch Academy

校巴設計打咭位，大會安排了專業攝影伙伴，為大家準備拍攝具紀念價值的家庭照，與你所愛的人一齊到來合照。

焦點 3 ：嬰兒爬行比賽

寶寶爬行的日子確實珍貴難忘，要留住這個珍貴時間，快來報名參加最可愛的比賽活動：嬰兒爬行大賽。4日展覽中，每日雲集過百寶寶，一較高下。

焦點 4 ：會場購物賞

多買多賞！大會準備超過300份禮品，總值超過港幣$200000元，來答謝各位來賓入場支持。凡於會場內購物滿指定金額，即可免費換禮獎賞。最高獎賞禮品單價超過港幣$10000元。數量有限，換完即止，敬請期待！