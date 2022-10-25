Now TV及網上行同你一齊投入FIFA世界盃2022 極速寬頻兼4K畫質 親子同渡世界盃時光

FIFA世界盃是四年一度全球矚目足球盛事，今屆賽事將於11月20日掀開序幕，相信屆時連平時少睇波的市民都為這股足球狂熱而投入其中。為了迎接FIFA世界盃2022，Now TV更連同網上行、HKT eye及家居電話服務，推出不同優惠，迎合客戶各種需要。

還記得上年Now TV直播的東京奧運，牽起全城熱潮及成為大家茶餘飯後的話題，全家聚首一堂欣賞體育賽事，愉快及熱血片段仍記憶猶新。今屆FIFA世界盃因主辦國卡塔爾的天氣因素而破天荒於 11月舉行，而卡塔爾處於亞洲時區，令今屆賽事有30多場比賽於香港晚上黃金時段（晚上6及9點）開波，成為一家大細都可以參與的盛事，再次為本港觀眾提供一項合家歡娛樂及體育節目。

晚上黃金時段「睇波送飯」盡情歡呼與家人分享喜悅

今屆有多場賽事剛好在港人晚上吃飯的黃金時段進行，可以一家大細齊齊「睇波送飯」，一齊呼喊，一齊講波經，一齊睇靚仔球星，令屋企變得更有氣氛。一於做足在家睇波準備，開著電視為愛隊打氣，享受我們為一家大細送上的「睇波送飯」滋味。在家以大電視欣賞FIFA世界盃賽事，體驗Now TV配合網上行高速寬頻上網的支援，「強強組合」，睇波暢順、穩定，傳送4K高畫質賽事，讓一家人可以盡情歡呼睇波的興奮時刻。