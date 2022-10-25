Now TV及網上行同你一齊投入FIFA世界盃2022 極速寬頻兼4K畫質 親子同渡世界盃時光

FIFA世界盃是四年一度全球矚目足球盛事，今屆賽事將於11月20日掀開序幕，相信屆時連平時少睇波的市民都為這股足球狂熱而投入其中。為了迎接FIFA世界盃2022，Now TV更連同網上行、HKT eye及家居電話服務，推出不同優惠，迎合客戶各種需要。
還記得上年Now TV直播的東京奧運，牽起全城熱潮及成為大家茶餘飯後的話題，全家聚首一堂欣賞體育賽事，愉快及熱血片段仍記憶猶新。今屆FIFA世界盃因主辦國卡塔爾的天氣因素而破天荒於 11月舉行，而卡塔爾處於亞洲時區，令今屆賽事有30多場比賽於香港晚上黃金時段（晚上6及9點）開波，成為一家大細都可以參與的盛事，再次為本港觀眾提供一項合家歡娛樂及體育節目。
晚上黃金時段「睇波送飯」盡情歡呼與家人分享喜悅
今屆有多場賽事剛好在港人晚上吃飯的黃金時段進行，可以一家大細齊齊「睇波送飯」，一齊呼喊，一齊講波經，一齊睇靚仔球星，令屋企變得更有氣氛。一於做足在家睇波準備，開著電視為愛隊打氣，享受我們為一家大細送上的「睇波送飯」滋味。在家以大電視欣賞FIFA世界盃賽事，體驗Now TV配合網上行高速寬頻上網的支援，「強強組合」，睇波暢順、穩定，傳送4K高畫質賽事，讓一家人可以盡情歡呼睇波的興奮時刻。
親子齊看世界盃激發小朋友運動細胞培養身心發展
很多球迷都說，有伴陪睇波先至夠Fun！這個伴除了是波友，你又有沒有想過可以是你的寶貝仔囡？其實很多喜歡足球的人，或多或少都是自小受父母影響，例如與父母一起買波衫、買飛入球場睇球賽，孩子看見爸爸媽媽因為愛隊入球而興奮吶喊，這些都會成為珍貴回憶。一於將你的足球狂熱承傳下去，趁FIFA世界盃期間，將家居變成睇波樂園，親子間交流睇波心得，寓運動於娛樂，透過收看賽事培養小朋友對運動的興趣，從中激發他們的運動細胞。
英格蘭、阿根廷、德國、克羅地亞、比利時等多支勁旅，以及球迷們都會支持的亞洲隊伍日本及韓國之指定賽事都會於晚上黃金時間出場，家長亦可教導小朋友認識不同的國家隊及足球知識，以足球場上的勝與負，體驗出團隊合作及體育精神。將來子女長大了，相信亦會記得與父母一齊睇FIFA世界盃的溫馨回憶。