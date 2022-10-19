Nu Skin升級版LumiSpa 連接手機app 記低不同潔面模式

Nu Skin 2017年首次推出潔膚儀ageLOC LumiSpa，成為品牌的熱賣產品，ageLOC LumiSpa最近再度升級，成為品牌首個採用iO連結系統、可上線的美容儀ageLOC LumiSpa iO，連結護膚諮詢應用程式VERA，可自訂各種個人化潔膚模式，例如快速淨膚或基礎護理，可儲存作日後備用。
ageLOC LumiSpa iO配合VERA應用程式（於品牌購物平台Nu Town登入），可將美容儀連結上線，享用6大全新功能：
1. 同步護理方案：一個程式掌握不同護理方案（快速淨膚、基礎護理等）
2. 自訂淨膚護理方案： 個人化的潔淨及護膚體驗（護理部位、護理時間等）
3. 智能教練：即時溫馨提示（護理手法及力度、導頭壽命等）
4. 追蹤使用情況：追踪護理紀錄，了解肌膚蛻變進度
5. 自拍紀錄： 拍攝護理前後對比，並可於社群分享
6. 個人化產品推薦：物聯網IoT技術分析大數據貼心推薦產品
ageLOC LumiSpa iO加入「微脈動反旋科技」，以精確轉動頻率，溫和而深入地清除污垢、油脂、化妝品等，深入潔淨毛孔，令肌膚光滑細緻；更同時帶動肌膚運動，幫助維持健康的肌膚蛋白，提升肌膚緊緻度。美容儀備有溫和、基礎及強效型3款導頭，各有不同紋理，柔軟的銀離子抗菌醫學級導頭，確保乾淨衛生，內置RFID 智能感應技術，可自動偵測並適時作出更換提示。同時亦備有5款淨膚霜/露可配合使用，分別針對乾性、中性至混合性、油性、痘痘及敏感肌膚，溫和的低泡配方，高效潔淨並讓肌膚水潤彈滑。