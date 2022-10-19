Nu Skin升級版LumiSpa 連接手機app 記低不同潔面模式

Nu Skin 2017年首次推出潔膚儀ageLOC LumiSpa，成為品牌的熱賣產品，ageLOC LumiSpa最近再度升級，成為品牌首個採用iO連結系統、可上線的美容儀ageLOC LumiSpa iO，連結護膚諮詢應用程式VERA，可自訂各種個人化潔膚模式，例如快速淨膚或基礎護理，可儲存作日後備用。

ageLOC LumiSpa iO配合VERA應用程式（於品牌購物平台Nu Town登入），可將美容儀連結上線，享用6大全新功能： 1. 同步護理方案：一個程式掌握不同護理方案（快速淨膚、基礎護理等） 2. 自訂淨膚護理方案： 個人化的潔淨及護膚體驗（護理部位、護理時間等） 3. 智能教練：即時溫馨提示（護理手法及力度、導頭壽命等） 4. 追蹤使用情況：追踪護理紀錄，了解肌膚蛻變進度 5. 自拍紀錄： 拍攝護理前後對比，並可於社群分享 6. 個人化產品推薦：物聯網IoT技術分析大數據貼心推薦產品