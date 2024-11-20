Oatbedient首間香港POP-UP 快閃店 「OATDIT的夢幻花園」 進駐K11 ART MALL 新推即沖咖啡燕麥奶粉系列

來自新加坡的人氣健康燕麥植物奶品牌Oatbedient為粉絲帶來首間香港POP-UP 快閃店，11月19日至12月2日進駐K11 Art Mall。快閃店有打卡位影靚相、有獎遊戲、特價優惠套裝，及全線系列產品發售，包括Oatbedient 即飲燕麥奶系列、Oatbedient即溶燕麥奶粉系列，及全新推出的Oatbedient即沖咖啡燕麥奶粉系列。Oatbedient產品全部不含防腐劑、人造色素、調味劑、樹膠、增稠劑、棕櫚油及奶精，更是純素及清真友善，迎合不同人士的需要：無論是熱愛運動的健身控、上班一族、莘莘學子、對飲食健康有要求，或是純粹需要方便快捷地補充營養的人也可得到滿足！

Fun Game and Photo Zones 以『OATDIT的夢幻花園』作主題，POP-UP 快閃店設有精美的打卡位，以及幸運輪遊戲。顧客只需消費滿$250便可享一次轉動幸運輪的機會，有機會贏取限量Oatdit購物袋、Oatbedient 即溶燕麥奶粉系列體驗套裝、Oatbedient 即沖咖啡燕麥奶粉小包裝，及Oatbedient 即飲燕麥奶系列250ml 裝！

Oatbedient 全新即沖咖啡燕麥奶粉系列 Oatbedient於香港再增添新的家族成員 ！全新即沖咖啡燕麥奶粉系列包括三種口味：OAT MILK LATTE拿鐵燕麥奶粉、OAT MILK MOCHA摩卡燕麥奶粉、OAT MILK MATCHA抹茶燕麥奶粉。Oatbedient全新即沖咖啡燕麥奶粉系列提供比傳統三合一即沖咖啡更健康的選擇，以燕麥奶取代奶精，令口感更順滑豐盈。以方便的條裝小袋包裝，可隨時隨地享用。 Oatbedient『OATDIT的夢幻花園』K11 Art Mall POP-UP 快閃店 日期： 2024年11月19日 – 12月 2日 開放時間： 上午11時 – 晚上9時 地址： 尖沙咀河內道18號K11 ART MALL B2層Kiosk 2