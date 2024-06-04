熱門搜尋:
公務員加薪 端午節2024 47人初選案 垃圾徵費 機票優惠 多啦A夢 禮貌運動 九龍城寨之圍城 THE HADDON 日圓匯率走勢 劉俊謙 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 歐洲國家盃 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
生活
2024-06-04 15:30:00

Oatly響應世界環境日推Oat-rathon多重優惠 送Oatly原味燕麥奶/地球友善禮品包

分享：
Oatly響應世界環境日 推Oat-rathon多重優惠 送Oatly原味燕麥奶/地球友善禮品包

Oatly響應世界環境日 推Oat-rathon多重優惠 送Oatly原味燕麥奶/地球友善禮品包

瑞典燕麥奶品牌Oatly致力推動植物性飲食及與自然環境和諧共存的生活。品牌將天然有機的燕麥轉化成營養豐富、味道溫和的Oatly燕麥奶，不但對健康有益，有助改善心血管和腸道，同時以環境友善方式生產，是一款可持續飲品。

Oatly響應世界環境日 推Oat-rathon多重優惠 送Oatly原味燕麥奶/地球友善禮品包

Oatly響應世界環境日 推Oat-rathon多重優惠 送Oatly原味燕麥奶/地球友善禮品包

65日「世界環境日」，Oatly與多間咖啡/茶飲商戶合作，推出「Oat-rathon」多重優惠，誠邀大眾享用以植物為基底的Oatly燕麥奶，實行「馬拉松式」享用燕麥奶、一起向可持續的飲食及生活模式進發，為保護及改善環境出一分力。

70咖啡/茶飲品牌提供燕麥奶優惠

70個咖啡/茶飲品牌、超過130間店鋪，踴躍響應Oatly是次活動，於65日「世界環境日」當天開始推出「Oat-rathon」飲品優惠：

．飲品（咖啡或茶飲）免費升級選配 Oatly 燕麥奶

．點選 Oatly 燕麥飲品兩杯即免費獲贈 Oatly原味燕麥奶 (250毫升) 一盒

近70咖啡/茶飲品牌提供燕麥奶優惠

近70咖啡/茶飲品牌提供燕麥奶優惠

期間限定Oatly創意特飲或美食

除了以上兩大優惠，近20個餐飲品牌更以Oatly Oat Drink Tea Master(茶飲大師燕麥飲) Oatly Oat Drink Chocolate (朱古力燕麥飲)製作創意特飲或美食，展現Oatly燕麥奶的可能性及多樣性。

Oatly特選滋味」店鋪及推廣詳情 

Oatly燕麥奶 Oatly燕麥奶 Oatly燕麥奶

儲單免費換Oatly限量禮品包

Oat-rathon」的終極目標是希望大家為地球走多步，到訪不同咖啡及茶飲店「馬拉松式」享用燕麥奶，為地球打打氣，完成挑戰者可免費得到限量禮品包。

由即日起至630日，集齊３間指定咖啡／茶飲商戶的消費收據（不同地點，且清晰列出Oatly燕麥奶相關產品），並把收據WhatsApp 9133 2109，首100名完成挑戰的朋友可獲贈「Oatly地球友善禮品包」，禮品包不但送出多盒Oatly燕麥飲，更包含多款限量品牌禮品，如Oatly 麻質托特包、「Oat-rathon」珍藏版杯墊(一套3款）、 餐具3件套及冰袋等。

Ad Block
Oatly 餐具三件套 Oatly 「Oat-rathon」珍藏版杯墊 Oatly 麻質托特包
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受