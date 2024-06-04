Oatly響應世界環境日推Oat-rathon多重優惠 送Oatly原味燕麥奶/地球友善禮品包

瑞典燕麥奶品牌Oatly致力推動植物性飲食及與自然環境和諧共存的生活。品牌將天然有機的燕麥轉化成營養豐富、味道溫和的Oatly燕麥奶，不但對健康有益，有助改善心血管和腸道，同時以環境友善方式生產，是一款可持續飲品。
為6月5日「世界環境日」，Oatly與多間咖啡/茶飲商戶合作，推出「Oat-rathon」多重優惠，誠邀大眾享用以植物為基底的Oatly燕麥奶，實行「馬拉松式」享用燕麥奶、一起向可持續的飲食及生活模式進發，為保護及改善環境出一分力。
近70咖啡/茶飲品牌提供燕麥奶優惠
近70個咖啡/茶飲品牌、超過130間店鋪，踴躍響應Oatly是次活動，於6月5日「世界環境日」當天開始推出「Oat-rathon」飲品優惠：
．飲品（咖啡或茶飲）免費升級選配 Oatly 燕麥奶
．點選 Oatly 燕麥飲品兩杯即免費獲贈 Oatly原味燕麥奶 (250毫升) 一盒
期間限定Oatly創意特飲或美食
除了以上兩大優惠，近20個餐飲品牌更以Oatly Oat Drink Tea Master(茶飲大師燕麥飲) 或 Oatly Oat Drink Chocolate (朱古力燕麥飲)製作創意特飲或美食，展現Oatly燕麥奶的可能性及多樣性。
儲單免費換Oatly限量禮品包
「Oat-rathon」的終極目標是希望大家為地球走多步，到訪不同咖啡及茶飲店「馬拉松式」享用燕麥奶，為地球打打氣，完成挑戰者可免費得到限量禮品包。
由即日起至6月30日，集齊３間指定咖啡／茶飲商戶的消費收據（不同地點，且清晰列出Oatly燕麥奶相關產品），並把收據WhatsApp 至9133 2109，首100名完成挑戰的朋友可獲贈「Oatly地球友善禮品包」，禮品包不但送出多盒Oatly燕麥飲，更包含多款限量品牌禮品，如Oatly 麻質托特包、「Oat-rathon」珍藏版杯墊(一套3款）、 餐具3件套及冰袋等。