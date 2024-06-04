Oatly響應世界環境日推Oat-rathon多重優惠 送Oatly原味燕麥奶/地球友善禮品包

Oatly響應世界環境日 推Oat-rathon多重優惠 送Oatly原味燕麥奶/地球友善禮品包

瑞典燕麥奶品牌Oatly致力推動植物性飲食及與自然環境和諧共存的生活。品牌將天然有機的燕麥轉化成營養豐富、味道溫和的Oatly燕麥奶，不但對健康有益，有助改善心血管和腸道，同時以環境友善方式生產，是一款可持續飲品。

Oatly響應世界環境日 推Oat-rathon多重優惠 送Oatly原味燕麥奶/地球友善禮品包

為6月5日「世界環境日」，Oatly與多間咖啡/茶飲商戶合作，推出「Oat-rathon」多重優惠，誠邀大眾享用以植物為基底的Oatly燕麥奶，實行「馬拉松式」享用燕麥奶、一起向可持續的飲食及生活模式進發，為保護及改善環境出一分力。 近 70 咖啡 / 茶飲品牌提供燕麥奶優惠 近70個咖啡/茶飲品牌、超過130間店鋪，踴躍響應Oatly是次活動，於6月5日「世界環境日」當天開始推出「Oat-rathon」飲品優惠： ．飲品（咖啡或茶飲）免費升級選配 Oatly 燕麥奶 ．點選 Oatly 燕麥飲品兩杯即免費獲贈 Oatly原味燕麥奶 (250毫升) 一盒

期間限定 Oatly 創意特飲或美食 除了以上兩大優惠，近20個餐飲品牌更以Oatly Oat Drink Tea Master(茶飲大師燕麥飲) 或 Oatly Oat Drink Chocolate (朱古力燕麥飲)製作創意特飲或美食，展現Oatly燕麥奶的可能性及多樣性。 「Oatly特選滋味」店鋪及推廣詳情