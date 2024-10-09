OK便利店推出多款Chiikawa產品！Chiikawa積木系列/迷你小袋/長雨傘

各位Chiikawa Fans注意！Circle K現正上架多款Chiikawa產品，有超萌的積木系列可以擺辦公室做裝飾，另外更有實用的手腕墊、迷你小袋以及雨傘，想知入手詳請即睇內文！

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是次推出的Chiikawa產品多款又可愛，特別推薦Chiikawa積木系列，不僅能動動腦筋，還非常適合放在辦公室當擺設，治癒工作上的疲勞，心情即時變好！

Chiikawa系列柚子蜜同蜜桃風味氣泡水亦同時上架OK便利店 ，由10月10日早上7 時至10月23日，OK Stamp IT會員憑【Newest最新】優惠券購買以上最新產品只需$20/2件。

OK便利店的食玩一番商店專區更有多款食玩產品，即時到Circle K分店發挖更多產品！