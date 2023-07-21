OK便利店新品｜OK便利店聯乘Miffy $79起換限量精品 帆布袋/多功能破壁養生機/多士爐

OK便利店又有新品推出！OK便利店最近聯乘荷蘭經典卡通角色Miffy，推出全新LIVE A SIMPLE LIFE系列，儲e印仔換購限量歐陸簡約風精品，包括陶瓷碟、帆布手提袋、多功能破壁養生機、摺疊照明鏡等，全部都印有得意可愛的Miffy圖案，而且非常實用，粉絲必搶！

$79起換限量Miffy LIVE A SIMPLE LIFE系列

由2023年7月20日至9月6日，凡於OK便利店購物每滿$22，可於OK Stamp IT獲Miffy e印仔一個，儲得指定數量即可以換取OK便利店聯乘Miffy的限量精品，最平$79起就可帶走Miffy雙層耐熱玻璃泡茶杯、Miffy陶瓷碟或Miffy帆布手提袋。心水推介Miffy多功能破壁養生機，15個e印仔加$199就能換走，備有保溫及預煮功能，可以輕鬆製作豆漿、輔食、花茶和果汁，不論是居家或在辦公室都值得擁有！數量有限，換完即止，有興趣的話記得早啲入手！