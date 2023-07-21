OK便利店新品｜OK便利店聯乘Miffy $79起換限量精品 帆布袋/多功能破壁養生機/多士爐

OK便利店又有新品推出！OK便利店最近聯乘荷蘭經典卡通角色Miffy，推出全新LIVE A SIMPLE LIFE系列，儲e印仔換購限量歐陸簡約風精品，包括陶瓷碟、帆布手提袋、多功能破壁養生機、摺疊照明鏡等，全部都印有得意可愛的Miffy圖案，而且非常實用，粉絲必搶！
$79起換限量Miffy LIVE A SIMPLE LIFE系列
由2023年7月20日至9月6日，凡於OK便利店購物每滿$22，可於OK Stamp IT獲Miffy e印仔一個，儲得指定數量即可以換取OK便利店聯乘Miffy的限量精品，最平$79起就可帶走Miffy雙層耐熱玻璃泡茶杯、Miffy陶瓷碟或Miffy帆布手提袋。心水推介Miffy多功能破壁養生機，15個e印仔加$199就能換走，備有保溫及預煮功能，可以輕鬆製作豆漿、輔食、花茶和果汁，不論是居家或在辦公室都值得擁有！數量有限，換完即止，有興趣的話記得早啲入手！
OK便利店店內及OK Stamp IT 智易買網購平台發售限定Miffy周邊
除此之外，OK便利店店內及OK Stamp IT 智易買網購平台上亦有大量Miffy周邊商品！包括OK便利店獨家文具套裝、醬油碟、公仔手巾、不倒翁玻璃杯、漱口杯與支架、手握直梳、木質收納盒、彩色原型掛墻鐘共8款生活周邊單品。其中Miffy文具套裝包括收納袋、線圈本和中性筆，皆有Miffy印花，讓溫馨的Miffy陪你度過日常生活中的工作學習時光。OK便利店更限時推出的可愛Miffy新品，包括：燈芯絨收納袋（共2款）、便利貼（共2款）、雙層文件夾、筆記本（共2款）、撲克牌、鑰匙扣（共2款）、貼紙（共5款）等，兼具美貌與實用。
OK便利店線下門店Miffy歐陸簡約風家品系列換購詳情
推廣日期 ：2023 年 7 月 20 日早上7時至 9 月 6 日
換購日期 ：2023 年 7 月 20 日早上7時至 9 月 13 日
銅鑼灣OK便利店旗艦店期間限定「Miffy花園」
除了實用可愛的精品，銅鑼灣旗艦店化身為Miffy花園，將店內二樓佈置成花花世界，亦設有經典Miffy角色立牌，多個精美打卡熱點，粉絲可以和親切溫暖的Miffy一起打理花園，影相打卡留念，體驗多個Miffy的悠閒日常！另外，OK便利店更特意安排Miffy公眾見面會，將連續兩個星期六日：7月29日，30日及8月5日^於銅鑼灣旗艦店舉行，可愛討喜的Miffy將會在現場迎接大家，機會難得，粉絲們千萬不要錯過！詳情請留意OK便利店Facebook及Instagram。