OK便利店新推mofusand貓貓精品＋銅鑼灣旗艦店打卡位！直傘/斜孭袋/保溫瓶/手機座連電話繩

各位貓奴及mofusand粉絲注意！日本人氣貓貓mofusand登陸OK便利店，銅鑼灣旗艦店更以mofusand主題新裝面世，打卡一流！OK便利店今次全新聯乘mofusand，帶來多款可愛又實用的生活精品。儲夠15個e印仔加錢即可換購，滿40個仲可以免費換領限量精品。喜歡mofusand貓貓的你，立即到OK便利店將它們全部帶回家啦！
OK便利店聯乘mofusand限量精品獨家上線！由2024年4月25日至6月8日期間，凡於OK便利店購物每滿$22，即可獲mofusand e印一個，儲得指定數量即可於OK便利店換領mofusand限量精品。
今次OK便利店mofusand獨家限量精品中，6吋裝扮成企鵝和貓罐頭造型的mofusand毛絨公仔便是你的最佳旅伴，樣子軟萌，更治癒心靈。繡了可愛貓貓及小鳥圖樣的萬用包，精美刺繡的萬用包配搭日系波點印花，瞬間少女味滿滿；粉紅兔大頭裝扮的貓貓公仔頭斜揹袋，揹帶可拆，小袋又可裝小物，倍添實用性。出門在外，為旅程天氣作好萬全準備，擁有貓爪把手的mofusand長柄雨傘遮風擋雨，貓貓粉嫩肉球的設計讓可愛與精緻感升級。mofusand躲貓貓保溫瓶保暖亦保冷，四季通用。探索貓島的同時也要顧好隨身物品，3D 鯊魚造型的mofusand貓貓手機座連電話繩定是你時尚又安心的好物，不僅可以調節長短，更可作智能手機支架及拍照腳架，記錄你旅途中的美好時刻。獨家精品數量有限，換完即止。
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e印換領外的幸運抽獎 贏取手提包
是次推廣除了儲e印換購mofusand Cat Island系列精品，更可於換領mofusand 精品後，即時獲得喵喵幸運星抽獎機會乙次，有機會贏取一袋三用的限量版mofusand Carry-On bag手提包乙個。今次mofusand頭戴日本學生小黃帽，搭配mofusand大頭小袋斜跨包，造型可愛又可親；大頭小袋不僅樣子軟萌充滿趣味，亦可裝小物。mofusand Carry-On bag手提包，不論掛於行李箱拉桿上，還是斜跨或當作雙肩包使用都可，趣致公仔，為你的旅途更添趣味！限量1000 隻，快快把握機會同mofusand貓貓一起出發遊貓島吧！
OK便利店銅鑼灣旗艦店期間限定mofusand打卡場景
OK便利店是次於銅鑼灣旗艦店帶來mofusand Cat Island主題新裝，萌貓在貓島上遊玩的場景滿佈店內。mofusand cosplay小兔及鯊魚等可愛動物，與好友們相互依偎，在生機盎然的貓島上自由嬉戲，多個經典mofusand 角色立牌打造精美打卡場景，讓你身臨其境，快來共同體驗這個愉快溫暖又輕鬆自在的初夏貓島空間，和貓貓一起享受歡快的獨特時光吧！