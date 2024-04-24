OK便利店新推mofusand貓貓精品＋銅鑼灣旗艦店打卡位！直傘/斜孭袋/保溫瓶/手機座連電話繩

各位貓奴及mofusand粉絲注意！日本人氣貓貓mofusand登陸OK便利店，銅鑼灣旗艦店更以mofusand主題新裝面世，打卡一流！OK便利店今次全新聯乘mofusand，帶來多款可愛又實用的生活精品。儲夠15個e印仔加錢即可換購，滿40個仲可以免費換領限量精品。喜歡mofusand貓貓的你，立即到OK便利店將它們全部帶回家啦！

OK便利店聯乘mofusand限量精品獨家上線！由2024年4月25日至6月8日期間，凡於OK便利店購物每滿$22，即可獲mofusand e印一個，儲得指定數量即可於OK便利店換領mofusand限量精品。

今次OK便利店mofusand獨家限量精品中，6吋裝扮成企鵝和貓罐頭造型的mofusand毛絨公仔便是你的最佳旅伴，樣子軟萌，更治癒心靈。繡了可愛貓貓及小鳥圖樣的萬用包，精美刺繡的萬用包配搭日系波點印花，瞬間少女味滿滿；粉紅兔大頭裝扮的貓貓公仔頭斜揹袋，揹帶可拆，小袋又可裝小物，倍添實用性。出門在外，為旅程天氣作好萬全準備，擁有貓爪把手的mofusand長柄雨傘遮風擋雨，貓貓粉嫩肉球的設計讓可愛與精緻感升級。mofusand躲貓貓保溫瓶保暖亦保冷，四季通用。探索貓島的同時也要顧好隨身物品，3D 鯊魚造型的mofusand貓貓手機座連電話繩定是你時尚又安心的好物，不僅可以調節長短，更可作智能手機支架及拍照腳架，記錄你旅途中的美好時刻。獨家精品數量有限，換完即止。