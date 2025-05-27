OK便利店 x 姆明 80周年限定珍藏系列 $69起換購實用食物盒/水壺

姆明一族今年迎來80周年紀念，為慶祝這個跨越世代的經典IP，OK便利店推出「浪漫花園」主題限定系列，融合北歐童話與日式美學，推出6款兼具實用與收藏價值的限量精品，包括姆明玻璃水壺、姆明玻璃食物盒、姆明保溫樽、小美日式手挽袋、樹精小物袋連電話繩及姆明透明雨傘，陪伴粉絲度過可愛日常。

是次聯乘系列誕生源自對姆明世界的解讀與創意演繹，特別選取日式繡球花作為主題元素，象徵著永恆的愛與團聚，與姆明谷溫馨和睦的氛圍不謀而合。設計不僅讓姆明、小美、史力奇等經典角色在繡球花叢中煥發新生，更巧妙融入和風元素，創新組合既保留了姆明一族的北歐童趣，又增添日式的典雅韻味。

可於微波爐焗爐

系列的限量精品亦非常實用，包括玻璃水壺、透明雨傘及口袋保溫樽，照顧大家的日常。玻璃食物盒更可於微波爐、焗爐及洗碗機使用，半立體花花造型氣孔蓋設計，密封防漏又能輕鬆排氣，帶飯族必備。而小美日式手挽袋及樹精小物袋連電話繩，更可以返工外出食飯時使用，小物袋空間足夠放散紙包、耳機等隨身小物，樹精小物袋更附有電話繩。