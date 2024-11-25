OK便利店 x 蠟筆小新 儲e印仔換精美禮品+抽獎 銅鑼灣旗艦店化身成日葵班班房

OK便利店 x 蠟筆小新 儲e印仔換精美禮品+抽獎 必試期間限定食品

蠟筆小新不論漫畫或動畫多年來都人氣不減，有一班忠實粉絲捧場！近日OK便利店就聯乘蠟筆小新，帶來多款可愛兼實用的周邊精品，客人只需儲齊指定e印仔數量即可免費換領/換購OK獨家小新限量精品，另外換精品更可以參加「Pat Pat 大抽獎」，嬴取Pat Pat大咕臣一個。OK便利店自家品牌更推出與蠟筆小新聯乘的期間限定食品，OK便利店 銅鑼灣旗艦店以小新幼稚園生活作為藍本，打造成向日葵班班房，一於去體驗小新的校園生活日常！

OK便利店 x 蠟筆小新 儲e印仔換精美禮品+抽獎 必試期間限定食品

OK便利店 x 蠟筆小新 換領詳情 由2024年11月21日至2025年1月8日，凡於OK便利店 購物每滿$22，即可獲 蠟筆小新 e印仔一個，儲滿指定數量可於OK便利店 換領 蠟筆小新 限量精品，重點推介小新學生妹妹造型毛公仔吊飾，此為OK獨家設計產品，小新化身害羞女學生，造型趣致；小新可折疊環保袋，可摺成小褲褲做吊飾，十分鬼馬；小新小夜燈吊飾，讓小新陪伴你每個不眠晚上；小新變色玻璃杯一共2款，加入凍水後會出現小白或動感超人圖案，互動感滿分；小新投影公仔吊飾為動感超人造型，一按即投射出可愛圖案，造工細緻。OK便利店 更特意舉辦驚喜「Pat Pat大抽獎」，凡換 蠟筆小新精品1件，即獲抽獎機會1次，有機會贏取小新Pat Pat咕臣乙個，粉絲必備！

必試期間限定蠟筆小新食品 除了一系列可愛的周邊精品，OK便利店自家品牌亦推出與蠟筆小新聯乘的期間限定食品：1) 蠟筆小新UFO Pocket 夾心飛碟，滿滿夾心，配以3款期間限定口味包括吉士忌廉、草莓忌廉和朱古力忌廉，濃郁香甜，層次豐富；2) 蠟筆小新Super Soft 超軟三文治 (月鳥芝士栗米火腿)，口味清新，濃郁奶滑的月島芝士醬配以爽脆粟米及火腿 ，每一啖都有驚喜；3) h&I 美食吧招牌撈麵，紙碗上印有小新及他的一眾好友， 一起細味經典港式滋味！