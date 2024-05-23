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生活
2024-05-23 16:45:00

OK便利店6月會員感謝月 做會員送$50現金券

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OK便利店6月會員感謝月 做會員即送$50現金券

OK便利店6月會員感謝月 做會員即送$50現金券

OK便利店於2016年推出OK齊齊印手機應用程式，至今用戶已超過200萬。為回饋廣大客戶，OK便利店將於6月舉辦會員感謝月，送上多重福利及多種現金禮券！

凡於2024 6 1 日前成為OK 齊齊印金或銀會員，便可於 6 1 日收到相應的現金禮券，只需購物滿$100便可即場使用。於6月前註冊享最新優惠，配搭感謝月優惠使用更著數。

OK便利店6月會員感謝月 做會員送$50現金券

OK便利店6月會員感謝月 做會員送$50現金券

OK齊齊印 6月感謝月禮券詳情

推廣日期：202461日至30

適用分店：所有香港OK便利店分店

推廣內容：

金、銀會員等級（以202461日前登記為準）將於61日於 OK齊齊印應用程式內分別收到：

1. 金會員：兩張購物滿$100$25現金券 (價值$50)

2. 銀會員：一張購物滿$100$20現金券 (價值$20)

金會員：兩張購物滿$100減$25現金券 (價值$50)

金會員：兩張購物滿$100減$25現金券 (價值$50)

銀會員：一張購物滿$100減$20現金券 (價值$20)

銀會員：一張購物滿$100減$20現金券 (價值$20)

現金券條款及細則：

1.      此券有效日期至 2024 6 30 日。

2.      淨消費滿$100 才可使用此券。

3.      此券不適用於香煙、服務項目例如:繳費/增值/預訂/捐款/影印/傳真/充電/ 買充值券/郵票/膠袋稅/ 電話卡/遊戲卡/八達通產品/門票/預繳卡/換購品/ 品卡等。

4.      此券只限使用 1 次，每次只限使用 1 張及不可與其他優惠同時使用。

5.      此券不能轉賬予其他戶口。

6.      如有任何爭議，OK 便利店保留使用此券之最終決定權。    

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