OK便利店6月會員感謝月 做會員送$50現金券

OK便利店於2016年推出OK齊齊印手機應用程式，至今用戶已超過200萬。為回饋廣大客戶，OK便利店將於6月舉辦會員感謝月，送上多重福利及多種現金禮券！
凡於2024 年 6 月 1 日前成為OK 齊齊印金或銀會員，便可於 6 月 1 日收到相應的現金禮券，只需購物滿$100便可即場使用。於6月前註冊享最新優惠，配搭感謝月優惠使用更著數。
OK齊齊印 6月感謝月禮券詳情
推廣日期：2024年6月1日至30日
適用分店：所有香港OK便利店分店
推廣內容：
金、銀會員等級（以2024年6月1日前登記為準）將於6月1日於 OK齊齊印應用程式內分別收到：
1. 金會員：兩張購物滿$100減$25現金券 (價值$50)
2. 銀會員：一張購物滿$100減$20現金券 (價值$20)
現金券條款及細則：
1. 此券有效日期至 2024 年 6 月 30 日。
2. 淨消費滿$100 才可使用此券。
3. 此券不適用於香煙、服務項目例如:繳費/增值/預訂/捐款/影印/傳真/充電/購 買充值券/郵票/膠袋稅/ 電話卡/遊戲卡/八達通產品/門票/預繳卡/換購品/禮 品卡等。
4. 此券只限使用 1 次，每次只限使用 1 張及不可與其他優惠同時使用。
5. 此券不能轉賬予其他戶口。
6. 如有任何爭議，OK 便利店保留使用此券之最終決定權。