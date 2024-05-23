OK便利店6月會員感謝月 做會員送$50現金券

OK便利店於2016年推出OK齊齊印手機應用程式，至今用戶已超過200萬。為回饋廣大客戶，OK便利店將於6月舉辦會員感謝月，送上多重福利及多種現金禮券！

凡於2024 年 6 月 1 日前成為OK 齊齊印金或銀會員，便可於 6 月 1 日收到相應的現金禮券，只需購物滿$100便可即場使用。於6月前註冊享最新優惠，配搭感謝月優惠使用更著數。