Oktoberfest啤一啤　The Murray戶外德式啤酒花園／「Das Bier」至抵$38 Beer Passport優惠／BaseHall遊戲夠熱鬧 獨家少爺啤

The Murray戶外德式啤酒花園，除了精選冰凍生啤外，有標誌性的佐酒美食德國烤豬手（$228）、德國香腸拼盤（$268）、啤酒節烤雞（$248 /全隻；$138 /半隻）及煙燻希靈魚沙律（$98）等。

Oktoberfest 啤一啤│ The Murray 戶外德式啤酒花園 香港美利酒店的Cotton Tree Terrace於十月份再次化身成戶外德式啤酒花園，各位可盡情在派對中暢飲獨特手工啤酒、細味德國傳統佐酒美食及在現場音樂表演中體驗啤酒節狂熱，今年特地與本地精釀啤酒廠Gweilo Brewery 合作，提供多款精選鮮釀生啤，包括Gweilo Session IPA，帶強烈乾燥啤酒花香的印度淡啤酒，富有濃郁的蜜瓜、柑橘和松樹香氣；The Murray Oktoberfest Lager，一款為酒店獨家打造的節慶啤酒，三款容量由客人最喜歡的或以較小的分量的tasting size。 香港美利酒店UG層 Cotton Tree Terrace│2022年9月21日至10月8日（逢星期三及六）│晚上6時至10時│門票價格每位$158（包一杯500ml啤酒）

Oktoberfest 啤一啤│ Mikiki 「 Das Bier 」至抵 $38 Beer Passport 優惠 兩小時任飲 藍妹生啤 「Das Bier 德國餐廳」推出長達兩個月的啤酒暢飲優惠，座落於Mikiki掛滿格調小燈飾的戶外林蔭用餐區，主打德國鹹豬手、特式香腸拼盤及其他德式小食，古堡式吊燈木枱配仿磚牆、牆上掛著巨型德國地圖，加上戶外花園雅座恍如置身於德國啤酒花園，三大超抵飲優惠包括由10月1日至30日，不同時段入座均有優惠價，至抵時段非3pm至4pm莫屬，凡點選啤酒節限定勞根蝴蝶麵包($28/位)，即可以優惠價$38起兩小時任飲藍妹生啤；逢星期一至四藍妹會員可享限定優惠藍妹生啤大杯裝 $10/杯，任叫任追加；10月1日至12月15日，購買德國啤酒節Beer Passport，可以超筍暢飲價$380享用10杯大杯裝生啤。

Oktoberfest 啤一啤│ BaseHall 遊戲夠熱鬧 少爺啤獨家 「Young Master Fest bier」 中環怡和大廈的多元概念美食熱點BaseHall，將第三年為香港帶來德國啤酒節（Oktoberfest）體驗，由下午6時開始，BaseHall將化身為傳統的巴伐利亞啤酒帳篷 (Bavarian Beer Tent)，讓客人品嘗啤酒、以德國美食為靈感的小食及參與傳統啤酒節遊戲，包括pretzel麵包、巴伐利亞香腸、各式烈酒及啤酒等，本地品牌少爺啤酒廠更會帶來他們獨家釀製的「Young Master Fest bier」。為配合整個活動，BaseHall內的八家餐廳均為啤酒節獨家設計了一系列德國啤酒節小食，於兩個周六供應。派對會於晚上7點以傳統的敲打啤酒桶儀式揭開序幕，各款傳統遊戲和節目也將一併回歸，包括備受歡迎的Stein-holding比賽，頭獎為Alvy's的兩位用晚餐，其餘奬品有少爺啤酒和價值港幣500元的「BaseHall Bucks」。 期間│10月8日、10月15日│中環怡和大廈BaseHall│門票每位$180（即日起於Eventbrite預訂）



Oktoberfest 啤一啤│ 外賣也來啤一啤 戶戶送限定啤酒套裝及下酒菜 啤酒節的氣氛連戶戶送客戶也感受得到，想留在家狂歡冇問題！戶戶送現聯同本地酒廠少爺啤推出獨家限定啤酒套裝，戶戶小廚更聯同30間餐廳夥伴推出啤酒節限定菜單！獨家限定啤酒套裝(四枝裝)包括1842 Island Imperial IPA及 Classic Pale Ale兩款人氣啤酒供客人選擇；前者充滿烈酒風味，專為喜歡濃烈酒香的人而調製，啤酒花辛辣強烈之餘，滲有淡淡花香和清爽味道；花果香調的Classic Pale Ale完美結合果香、花香和辛香，搭配多種啤酒花，喝一口齒頰留香。限定啤酒套裝於本月17日至10月3日在戶戶小廚平台獨家供應。凡訂單滿$150將可獲贈特別版戶戶送啤酒開瓶器。數量有限，送完即止。