OLAY膠原彈潤「水乳」組合 輕透質地激活膠原增生

25歲起「膠原蛋白」以每年1%的速度流失，令皮膚支撐力下降， 逐漸失去彈性、出細紋及乾燥缺水，加上高紫外線指數加速皮膚衰老。但市面上大部份抗衰老產品大多質地黏膩厚重，OLAY最近新出全新膠原彈潤「水乳」組合，Super Emulsion精華乳液搭配Super Essence Water精華水，質地輕透水潤，蘊含皇牌成分Peptide(胜肽)，有效促進300%膠原增生。品牌最近在太古城開設期間限定店，找來大馬女神林明禎開幕，並再次為OLAY Regenerist 新生高效系列拍攝全新廣告片及硬照，她大讚全新1+1膠原彈潤「水乳」組合，讓她能在百忙之中都能保持肌膚明亮有活力，令她保持比同齡人更年輕！

貴為品牌忠實用家，明禎指是她保持著少女般肌膚的最強武器：「平時我經常要在香港、台灣、馬來西亞三地奔波，工作壓力及環境轉變很容易對皮膚造成影響。產品一直是我的must have item。」她在會上大讚Regenerist 新生高效系列：「我的護膚秘訣是早上用精華水加按摩吸收，晚上則會用上次合作的Super Cream。我很喜歡這個護膚組合，質地輕盈不厚重，最近也推薦媽媽跟我一起用這個組合，她亦很喜歡！」

明禎在揭幕禮前率先體驗「膠原體驗館」，被問及最深受她喜歡的部分時，她興奮分享在體驗館的手部按摩體驗：「我平時都好喜歡按摩，剛才用精華乳液和精華水做手部按摩，雙手馬上就變水潤了，緊緻透亮了不少，好厲害。美容顧問剛也教了我一些面部刮痧的小竅門，好想趕快試試。」