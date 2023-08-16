熱門搜尋:
美食博覽 銀色債券 暑假活動 消委會 居屋2023 親海駅II 微辣 林襄 姜濤 C觀點 網上熱話 免費機票 港元定存 日本旅遊 Ray Online 零售復常系列 二手樓 限時優惠 國際專題 BNO 食譜 消暑方法 減肥 日圓匯率 2023香港小姐競選 鬼節
返回
生活
2023-08-16 11:30:00

OLAY膠原彈潤「水乳」組合 輕透質地激活膠原增生

分享：
OLAY膠原彈潤「水乳」組合 輕透質地激活膠原增生

OLAY膠原彈潤「水乳」組合 輕透質地激活膠原增生

25歲起「膠原蛋白」以每年1%的速度流失，令皮膚支撐力下降， 逐漸失去彈性、出細紋及乾燥缺水，加上高紫外線指數加速皮膚衰老。但市面上大部份抗衰老產品大多質地黏膩厚重，OLAY最近新出全新膠原彈潤「水乳」組合，Super Emulsion精華乳液搭配Super Essence Water精華水，質地輕透水潤，蘊含皇牌成分Peptide(胜肽)，有效促進300%膠原增生。品牌最近在太古城開設期間限定店，找來大馬女神林明禎開幕，並再次為OLAY Regenerist 新生高效系列拍攝全新廣告片及硬照，她大讚全新1+1膠原彈潤「水乳」組合，讓她能在百忙之中都能保持肌膚明亮有活力，令她保持比同齡人更年輕！

太古城開設期間限定店，找來大馬女神林明禎開幕。 太古城開設期間限定店，找來大馬女神林明禎開幕。 太古城開設期間限定店，找來大馬女神林明禎開幕。

貴為品牌忠實用家，明禎指是她保持著少女般肌膚的最強武器：「平時我經常要在香港、台灣、馬來西亞三地奔波，工作壓力及環境轉變很容易對皮膚造成影響。產品一直是我的must have item。」她在會上大讚Regenerist 新生高效系列：「我的護膚秘訣是早上用精華水加按摩吸收，晚上則會用上次合作的Super Cream。我很喜歡這個護膚組合，質地輕盈不厚重，最近也推薦媽媽跟我一起用這個組合，她亦很喜歡！」

明禎在揭幕禮前率先體驗「膠原體驗館」，被問及最深受她喜歡的部分時，她興奮分享在體驗館的手部按摩體驗：「我平時都好喜歡按摩，剛才用精華乳液和精華水做手部按摩，雙手馬上就變水潤了，緊緻透亮了不少，好厲害。美容顧問剛也教了我一些面部刮痧的小竅門，好想趕快試試。」

明禎與母親都是OLAY的用家。 OLAY最近在太古城開設期間限定店，找來大馬女神林明禎開幕。 OLAY最近在太古城開設期間限定店，找來大馬女神林明禎開幕。 OLAY最近在太古城開設期間限定店，找來大馬女神林明禎開幕。
OLAY Super Emulsion精華乳液

OLAY Super Emulsion精華乳液

OLAY Super Emulsion 精華乳液

OLAY Regenerist新生高效系列全新成員OLAY Super Emulsion精華乳液，質感水潤輕透，配方蘊含皇牌成分「Peptide」，能激活肌膚300%膠原增生；再配合Niacinamide(B3)高效修復肌膚脆弱屏障，保護膠原蛋白，全面改善乾燥、皺紋、失去彈性等問題，顯著提升肌膚水潤度，打造富彈性的緊緻肌膚。

OLAY Super Essence Water 精華水

OLAY Super Essence Water精華水，蘊含超過90％抗皺精華及四大補水成分，令肌膚保濕力瞬間提升。先在肌底以強大聚水力聚合補濕因子，再在肌膚外層形成鎖水保護網，抑制水分流失，內聚水外鎖水，讓你隨時展現水嫩飽滿的年輕肌膚。

Super Essence Water精華水

Super Essence Water精華水

OLAY 膠原體驗館

OLAY 膠原體驗館

OLAY 膠原體驗館開放時間及詳情：

開放日期：即日至817

開放時間：上午19時半至晚上9時半

地點：太古城中心G/F（近誠品生活太古店）

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受