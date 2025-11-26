OLAY首間限定概念店登陸K11 MUSEA 全店88折優惠/送面膜、精華水及$100現金券

OLAY全港首間期間限定概念店由即日起至11月30日期間，登陸尖沙咀K11 MUSEA，現場展出最新紅金系列，更推出多項優惠，在概念店購買任何貨品，即可享88折；另外更會送出面膜、$100萬寧現金券及新生高效緊緻精華水，並同步享受刮痧及皮膚分析服務。

OLAY紅金系列的靈感源自於專業美容療程，特別加入「塗抹式類肉毒肽」技術，在threads及IG等社交媒體引起熱議，被網民譽為「微整面霜」，一次補充膠原蛋白、彈性蛋白和基底膜蛋白三大抗老蛋白，無需注射肉毒桿菌，都能實現緊緻提拉效果，堪稱居家版專業美容療程。品牌繼紅金面霜(輕潤版)後，在冬日推出滋潤版，適合乾性膚質。另一款紅金安瓶，蘊含「穩定型藍銅胜肽」，加快肌膚修復力，實現彈潤飽滿、淡紋緊緻的立體充盈效果。值得一提的是，平日安瓶開封後，要一次過用完，這款紅金安瓶就貼心地加入了蓋子設計，方便早晚各用半支，急救時才用上一整支，用法更靈活。目前安瓶只於萬寧獨賣。

OLAY限定概念店同時提供免費分析皮膚，根據皮膚狀態及年齡，度身定制個人化護膚方案，精準地選擇最適合自己的護膚品。另外，紅金系列主打提拉緊緻效果，是次概念店設有1對1專業技師，提供面部提拉護理教學，配合傳統養生療法刮痧，促進血液循環及新陳代謝。

概念店期間，OLAY更推出多項限定優惠。 禮遇一 送紅金系列試用裝： 即場加入OLAY WhatsApp Club，即可免費獲享專業皮膚分析體驗、紅金系列試用裝及刮痧體驗一次（數量有限，送完即止）。 禮遇二 限定概念店優惠： 11月25日至30日期間，於概念店購買任何貨品可享88折優惠。 禮遇三 限定概念店及指定萬寧分店限定優惠： 購買任何2件產品即送胜肽專研密集奢護面膜一盒； 買3件指定產品*再送兩張$50萬寧現金券； 買4件指定產品*再送新生高效緊緻精華水（數量有限，送完即止）。 *包括紅金系列(面霜50G及其套裝、精華、眼霜、安瓶30S)及新生高效緊緻精華水150毫升

指定萬寧分店限定優惠： K11 Musea 九龍尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA B2層B201號01B舖 K11 Artmall 九龍尖沙咀河內道18號K11地庫1層B109-B110號舖 新世紀廣場 九龍旺角太子道西193號新世紀廣場一樓162號舖 雅蘭中心 九龍彌敦道625及639號雅蘭中心地下G20-22號舖 星際城市 九龍旺角山東街47-51號中橋商業大廈星際城市地下10-13號舖 OLAY 限定概念店詳情： 日期：即日至11月30日 時間：上午10時至晚上9時 地點：九龍尖沙咀梳士巴利道 18 號 K11 MUSEA 2樓Gold Ball