OLENS Black Friday優惠低至68折 雙11優惠加碼 入手NewJeans同款隱形眼鏡

韓國彩妝隱形眼鏡品牌OLENS推出Black Friday優惠，由即日起至12月1日，全網低至68折，包括彩色1 Day、1 Month及透明隱形眼鏡。另外再有滿額再減$100及$150的折上折優惠，品牌更在雙11期間推出特別優惠，抵上加抵。

雙 11 優惠

在雙11(11月11日至11月13日) 期間，OLENS 還將推出特別優惠，購買兩盒指定款式1 DAY 10片裝及1 Month彩色隱形眼鏡可享7折，同時亦可使用以Black Friday滿額再減$100及$150的優惠，低至63折，每盒只需$75，絕對是為隱形眼鏡囤貨的最佳時機。

加碼快閃優惠

除了上述優惠，從11月1日至12月1日期間，OLENS 還定期推出更多限時快閃優惠，可留意OLENS的官方網站和社交平台，掌握最新動態。