熱門搜尋:
美國減息 美國大選2024 破地獄 DOUBLE COAST 機票優惠 瑜悦 行山路線 自助餐優惠 叱咤2024 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
生活
2024-11-11 17:00:00

OLENS Black Friday優惠低至68折 雙11優惠加碼 入手NewJeans同款隱形眼鏡

分享：
OLENS Black Friday優惠 全網低至68折 雙11優惠加碼 入手NewJeans同款隱形眼鏡

OLENS Black Friday優惠 全網低至68折 雙11優惠加碼 入手NewJeans同款隱形眼鏡

adblk5

韓國彩妝隱形眼鏡品牌OLENS推出Black Friday優惠，由即日起至121日，全網低至68折，包括彩色1 Day1 Month及透明隱形眼鏡。另外再有滿額再減$100$150的折上折優惠，品牌更在雙11期間推出特別優惠，抵上加抵。

優惠詳情 (即日起至121)

     1 DAY 10片裝 自選475 (原價$139，折後價$105)

     1 MONTH 自選475 (原價$119，折後價$90)

     1 DAY 20片裝自選48 (原價$229，折後價$184)

     折後買滿$1000，憑優惠碼「BF100」馬上減$100

     折後買滿$1500，憑優惠碼「BF150」馬上減$150

OLENS Black Friday優惠 低至68折 雙11優惠加碼 入手NewJeans同款隱形眼鏡

OLENS Black Friday優惠 低至68折 雙11優惠加碼 入手NewJeans同款隱形眼鏡

11 優惠

在雙11(1111日至1113) 期間，OLENS 還將推出特別優惠，購買兩盒指定款式1 DAY 10片裝及1 Month彩色隱形眼鏡可享7折，同時亦可使用以Black Friday滿額再減$100$150的優惠，低至63折，每盒只需$75，絕對是為隱形眼鏡囤貨的最佳時機。

加碼快閃優惠

除了上述優惠，從111日至121日期間，OLENS 還定期推出更多限時快閃優惠，可留意OLENS的官方網站社交平台，掌握最新動態。

adblk6
1 DAY 20片裝自選4盒8折 (原價$229，折後價$184) 再有滿額再減$100及$150的折上折優惠

OLENS Black Friday 優惠必買產品｜Big Glowy 系列 (1 day / 1 month)

如果想要一款放大眼睛的隱形眼鏡，但不喜歡傳統大眼仔的花俏設計，Big Glowy系列是個不錯選擇。全新色號Lavender結合沉穩的薰衣草紫和粉紅色，營造出神秘而可愛的眼神。13.6mm的直徑和加粗外圈使眼神更加明亮，鏡片下方的高光花紋則增強了眼睛立體感。

OLENS Black Friday 優惠必買產品｜Big Glowy 系列 OLENS Black Friday 優惠必買產品｜Big Glowy 系列

OLENS Black Friday 優惠必買產品｜Glowy 系列 (1 day / 1 month)

如果只是想輕微放大雙眼，改善眼神無神的問題，可以考慮Eyelighter Glowy系列。特別推薦brown色號，結合朱古力啡的清晰柔和外圈和焦糖啡色的高光花紋，讓眼神顯得立體而晶瑩。這款鏡片的著色直徑為13.1mm，能自然地微微放大雙眼，更是NewJeans HANNI的同款色號。

OLENS Black Friday 優惠必買產品｜Glowy 系列 (1 day / 1 month) OLENS Black Friday 優惠必買產品｜Glowy 系列 (1 day / 1 month)

OLENS Black Friday 優惠必買產品｜Glowy Natural 系列 (1 day / 1 month)

想要低調且超自然的隱形眼鏡，或者是第一次戴隱形眼鏡的新手，Glowy Natural系列的moca brown便十分適合。這款彩色隱形眼鏡擁有深啡色外圈和淺啡色光影花紋，整體顏色非常柔和自然。著色直徑僅13.0mm，幾乎沒有放大的效果，無論是上班、上學日常佩戴，甚至素顏使用，都不會顯得突兀，這款更是NewJeans MINJI的同款色號。

OLENS Black Friday 優惠必買產品｜Glowy Natural 系列 (1 day / 1 month) OLENS Black Friday 優惠必買產品｜Glowy Natural 系列 (1 day / 1 month)

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能