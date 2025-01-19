OLENS PUSCON保濕1 Day Con體驗試戴日 試戴熱門款式/免費派隱形眼鏡套裝

眼睛在冬季容易乾燥和敏感，為讓大家變美的同時保持舒適，OLENS於1月份的一連兩個周末（1月18日至19日、25日至26日）在K11 Art Mall 分店舉辦「獨家物料PUSCON保濕1 Day CON」體驗試戴日活動，準備多款熱門隱形眼鏡的試用裝，供大家即場試戴，真實體驗佩戴後的效果，同時更免費派發400份由OLENS獨家材質PUSCON製的隱形眼鏡體驗套裝（每日限量100份），以便找到心儀的款式。
OLENS PUSCON親水性保濕物料 阻擋UVA和UVB
PUSCON材質採用親水性保濕物料，有效鎖住鏡片水分，保濕效果持久，形成鏡片的保濕屏障，減輕佩戴隱形眼鏡引起的眼睛乾澀問題。PUSCON材質亦具備良好的紫外線防護能力，能有效阻擋UVA和UVB，防止長時間接觸紫外線加速眼睛老化。其保濕膜還能抑制異物和細菌附著在鏡片表面，保持鏡片水分，從而提供持久清晰的視野。
限定優惠
1. Glowy系列1 Day 10片裝，$198兩盒，平均$99盒（原價$139盒)
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OLENS「獨家物料 PUSCON 保濕1 Day Con」體驗日.試戴活動
日期：1月18日至19日、25日至26日（星期六及星期日）
時間：下午1時至晚上7時
地點：OLENS K11 Art Mall分店 | 九龍尖沙咀購物藝術館地庫2層B217號舖