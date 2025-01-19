OLENS PUSCON保濕1 Day Con體驗試戴日 試戴熱門款式/免費派隱形眼鏡套裝

眼睛在冬季容易乾燥和敏感，為讓大家變美的同時保持舒適，OLENS於1月份的一連兩個周末（1月18日至19日、25日至26日）在K11 Art Mall 分店舉辦「獨家物料PUSCON保濕1 Day CON」體驗試戴日活動，準備多款熱門隱形眼鏡的試用裝，供大家即場試戴，真實體驗佩戴後的效果，同時更免費派發400份由OLENS獨家材質PUSCON製的隱形眼鏡體驗套裝（每日限量100份），以便找到心儀的款式。