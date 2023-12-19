OLENS x NewJeans聖誕限定電車 打卡送王牌款隱形眼鏡試片

韓國人氣彩妝隱形眼鏡品牌OLENS，與品牌代言人NewJeans合作，推出OLENS x NewJeans聖誕限定電車。由即日起至2024年1月11日，這輛電車將在香港島不同路線穿梭，讓市民和遊客能用Beauty & Healthy Eyestyling理念，欣賞香港夜景，感受聖誕氣氛。
OLENS x NewJeans聖誕電車的外觀以紅色和綠色為主調，配上OLENS和NewJeans的品牌標誌，以及各種聖誕元素，如雪花、禮物盒等，充滿濃厚的節日氣氛。而NewJeans成員們分別戴上OLENS的新款隱形眼鏡，五人五色，各自展現眼神魅力。OLENS x NewJeans聖誕限定電車還推出有趣互動活動，那就是打卡送試片，只要拍下電車的照片，並將照片發佈在Instagram的限時動態中，再標上 @olenshk 及 #OLENSHK，即可獲得OLENS的皇牌款隱形眼鏡試片一對。
OLENS x NewJeans聖誕限定電車的路線如下（每日隨機）：
1. 上環（西港城）→ 筲箕灣
2. 跑馬地 ← 筲箕灣
3. 屈地街（石塘咀）→ 北角
4. 屈地街（石塘咀）→ 銅鑼灣
5. 堅尼地城 → 跑馬地
6. 堅尼地城 → 筲箕灣
*試片顏色和款式將隨機發放，每人限領一次，數量有限，送完即止。
*參加者須完成以上所有步驟，OLENS將會以DM形式通知參加者試片領取方法。
*OLENS HK將保留一切活動之最終決定權，包括更改此活動的條款及細則以及其他安排，如有任何更改，將不作另行通知。