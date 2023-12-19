OLENS x NewJeans聖誕限定電車 打卡送王牌款隱形眼鏡試片

OLENS x NewJeans聖誕電車的外觀以紅色和綠色為主調，配上OLENS和NewJeans的品牌標誌，以及各種聖誕元素，如雪花、禮物盒等，充滿濃厚的節日氣氛。而NewJeans成員們分別戴上OLENS的新款隱形眼鏡，五人五色，各自展現眼神魅力。OLENS x NewJeans聖誕限定電車還推出有趣互動活動，那就是打卡送試片，只要拍下電車的照片，並將照片發佈在Instagram的限時動態中，再標上 @olenshk 及 #OLENSHK，即可獲得OLENS的皇牌款隱形眼鏡試片一對。