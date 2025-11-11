熱門搜尋:
生活
2025-11-11 19:00:00

On專門店K11 MUSEA開幕 海旁限定跑步驛站 1小時試穿170克超輕跑鞋

瑞士運動品牌On全港最大的專門店，今日於K11 MUSEA開幕。為慶祝九龍區首間門市開幕，採用LightSpray鞋面科技的Cloudboom Strike LS競速跑鞋將於1117日於這間專門店獨家限量發售。此外，OnK11 MUSEA特設全港首個期間限定「Run Hub」跑步驛站，即日起至1122日，讓一眾跑手率先借鞋試著，在維港景色下穿著僅重170克的跑鞋跑步，體驗社區跑步活動！

LightSpray技術跑鞋 K11 MUSEA獨家限量發售

最新推出的Cloudboom Strike LS競速跑鞋，賣點是首款採用由On Labs創新團隊研發的LightSpray技術，這種高性能鞋面噴織技術由On Labs獨創的機械臂，進行獨立自動化噴織，只需3分鐘，即可噴織出一體化高性能、僅重30克的輕量鞋面。這種高效製鞋工藝，不但可大幅減少生產廢料，相比On其他競賽跑鞋的鞋面生產模式，減少約75%碳排放量。

Cloudboom Strike LS是On首款採用LightSpray技術的競速跑鞋，由機械臂噴織一體化、僅重30克的輕量鞋面。 Cloudboom Strike LS僅由7個組件組成。 Cloudboom Strike LS僅由7個組件組成。

Cloudboom Strike LS的另一亮點是輕身，鞋重量僅為170克。在LightSpray的無膠粘合技術促使下，令跑鞋結構更精簡，無鞋墊和鞋襯設計，每隻鞋僅由7個組件組成，其中Helion hyper foam超彈泡棉中底材質，可減少跑步時的能量損耗，能有效增加地面接觸面積，確保跑者在比賽中達至最佳表現。    

為慶祝K11 MUSEA新店開張，兩款配色的Cloudboom Strike LS將於1117日在K11 MUSEA門店限量獨家發售，顧客只需出示本人於一年內有效的馬拉松比賽認證正本，即可購買。

Race Edit跑步服 時尚與性能兼備 

On K11 MUSEA專門店配備「Race Edit」跑步服飾，系列由On Athletics Club(OAC)世界頂尖的運動員共同設計及測試，以頂級跑手第一身的角度設計出舒適透氣、適合競賽的裝備，為跑手提供時尚與性能兼備的服飾。此外「Performance」系列亦為跑手及運動者提供高性能的訓練服裝。至於運動休閒系列，OnZendaya 共創的休閒鞋款Cloudzone Moon亦於新店登場，配搭「Focus」及「All Day」系列的衛衣、T恤等，照顧秋冬季的休閒及運動需求。

與Zendaya共創的Cloudzone Moon亦於新店登場 「Race Edit」跑步服飾同樣以黃調為主軸顏色

期間限定Run Hub跑步驛站

On於即日至1122日，在K11 MUSEA開設期間限定「Run Hub」跑步驛站，為跑者提供多種豐富體驗，包括「Cloudboom Strike LS」、「Cloudsurfer Next 」及「 Cloudsurfer Max」跑鞋試穿活動，跑者只需付現金400元港幣作按金，可以試穿On最新鞋款一小時，沿著海濱，盡情體驗跑步樂趣。品牌同時貼心提供即棄襪子，以保持鞋身衛生；現場亦有儲物櫃、水分補給站、戶外休憩區等設置，滿足跑者社群活動聚會、分享交流等需求。同場設有即影即有照相區，以及鎖匙扣製作工作坊。

此外，On於「Run Hub」跑步驛站舉行期間亦同時推出各種多元化主題活動，包括與本地咖啡品牌Elephant Grounds聯乘推出期間限定的特製飲料Cold Brew Lemonade、與運動補水品牌BIX合作舉辦跑步活動及提供免費運動飲品，希望透過「Run Hub」以運動成為連結社群的起點，推動運動文化，鼓勵更多人參與跑步，享受運動生活。

Run Hub互動空間亮點：

活動1：Lightspray展示區

Lightspray作為On一項重大的里程碑，為On的技術、產品性能及可持續發展三大領域帶來突破。跑者可於展示區更了解Lightspray的概念及工藝。

活動2Try On. 跑鞋體驗區

Try On. 跑鞋體驗區設有「Cloudboom Strike LS」、「Cloudsurfer Next 」以及「 Cloudsurfer Max」的試穿活動，只需現金400元港幣作為按金，即可享受一小時試穿體驗，沿著海濱盡情體驗跑步的樂趣，驛站內更設置儲物櫃以便跑者在試穿活動期間妥善保管個人物品。

活動3：鎖匙扣製作工作坊

凡完成跑鞋試穿活動的跑者，於社交媒體上傳照片並標記@on，即可免費參與鎖匙扣製作工作坊，親手製作專屬鎖匙扣作紀念。此外，凡於Elephant Grounds K11 Musea惠顧On | Elephant Grounds聯乘推出的Cold Brew Lemonade，保留樽身並於「Run Hub」向工作人員出示，即可免費參與鎖匙扣製作工作坊乙次。

活動4：即影即有照相區

跑者可於超人氣的即影即有照相區與一眾跑友留下美好時刻！

活動5：水分補給站

On與運動補水品牌BIX合作，於「Run Hub」跑步驛站設立水份補給站，跑者於社交媒體上傳照片並標記 @on @bix_hk，即可免費獲取BIX運動飲品乙杯以及運動水樽乙個。

On K11 MUSEA

店舖地址：九龍尖沙咀K11 MUSEA 2203號鋪

營業時間：星期日至五：上午11:00至晚上9:00｜星期六：上午11:00至晚上10:00

店舖電話：+852 5809 0077

On Run Hub.跑步驛站

地址：九龍尖沙咀K11 MUSEA  G/F Promenade

營業時間：即日至1122 上午11:00至晚上9:00

