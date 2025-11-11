On專門店K11 MUSEA開幕 海旁限定跑步驛站 1小時試穿170克超輕跑鞋

瑞士運動品牌On全港最大的專門店，今日於K11 MUSEA開幕。為慶祝九龍區首間門市開幕，採用LightSpray鞋面科技的Cloudboom Strike LS競速跑鞋將於11月17日於這間專門店獨家限量發售。此外，On於K11 MUSEA特設全港首個期間限定「Run Hub」跑步驛站，即日起至11月22日，讓一眾跑手率先借鞋試著，在維港景色下穿著僅重170克的跑鞋跑步，體驗社區跑步活動！

最新推出的Cloudboom Strike LS競速跑鞋，賣點是首款採用由On Labs創新團隊研發的LightSpray技術，這種高性能鞋面噴織技術由On Labs獨創的機械臂，進行獨立自動化噴織，只需3分鐘，即可噴織出一體化高性能、僅重30克的輕量鞋面。這種高效製鞋工藝，不但可大幅減少生產廢料，相比On其他競賽跑鞋的鞋面生產模式，減少約75%碳排放量。

Cloudboom Strike LS的另一亮點是輕身，鞋重量僅為170克。在LightSpray的無膠粘合技術促使下，令跑鞋結構更精簡，無鞋墊和鞋襯設計，每隻鞋僅由7個組件組成，其中Helion hyper foam超彈泡棉中底材質，可減少跑步時的能量損耗，能有效增加地面接觸面積，確保跑者在比賽中達至最佳表現。

為慶祝K11 MUSEA新店開張，兩款配色的Cloudboom Strike LS將於11月17日在K11 MUSEA門店限量獨家發售，顧客只需出示本人於一年內有效的馬拉松比賽認證正本，即可購買。