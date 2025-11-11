On專門店K11 MUSEA開幕 海旁限定跑步驛站 1小時試穿170克超輕跑鞋

瑞士運動品牌On全港最大的專門店，今日於K11 MUSEA開幕。為慶祝九龍區首間門市開幕，採用LightSpray鞋面科技的Cloudboom Strike LS競速跑鞋將於11月17日於這間專門店獨家限量發售。此外，On於K11 MUSEA特設全港首個期間限定「Run Hub」跑步驛站，即日起至11月22日，讓一眾跑手率先借鞋試著，在維港景色下穿著僅重170克的跑鞋跑步，體驗社區跑步活動！
LightSpray技術跑鞋 K11 MUSEA獨家限量發售
最新推出的Cloudboom Strike LS競速跑鞋，賣點是首款採用由On Labs創新團隊研發的LightSpray技術，這種高性能鞋面噴織技術由On Labs獨創的機械臂，進行獨立自動化噴織，只需3分鐘，即可噴織出一體化高性能、僅重30克的輕量鞋面。這種高效製鞋工藝，不但可大幅減少生產廢料，相比On其他競賽跑鞋的鞋面生產模式，減少約75%碳排放量。
Cloudboom Strike LS的另一亮點是輕身，鞋重量僅為170克。在LightSpray的無膠粘合技術促使下，令跑鞋結構更精簡，無鞋墊和鞋襯設計，每隻鞋僅由7個組件組成，其中Helion hyper foam超彈泡棉中底材質，可減少跑步時的能量損耗，能有效增加地面接觸面積，確保跑者在比賽中達至最佳表現。
為慶祝K11 MUSEA新店開張，兩款配色的Cloudboom Strike LS將於11月17日在K11 MUSEA門店限量獨家發售，顧客只需出示本人於一年內有效的馬拉松比賽認證正本，即可購買。
Race Edit跑步服 時尚與性能兼備
On K11 MUSEA專門店配備「Race Edit」跑步服飾，系列由On Athletics Club(OAC)世界頂尖的運動員共同設計及測試，以頂級跑手第一身的角度設計出舒適透氣、適合競賽的裝備，為跑手提供時尚與性能兼備的服飾。此外「Performance」系列亦為跑手及運動者提供高性能的訓練服裝。至於運動休閒系列，On與Zendaya 共創的休閒鞋款Cloudzone Moon亦於新店登場，配搭「Focus」及「All Day」系列的衛衣、T恤等，照顧秋冬季的休閒及運動需求。
期間限定Run Hub跑步驛站
On於即日至11月22日，在K11 MUSEA開設期間限定「Run Hub」跑步驛站，為跑者提供多種豐富體驗，包括「Cloudboom Strike LS」、「Cloudsurfer Next 」及「 Cloudsurfer Max」跑鞋試穿活動，跑者只需付現金400元港幣作按金，可以試穿On最新鞋款一小時，沿著海濱，盡情體驗跑步樂趣。品牌同時貼心提供即棄襪子，以保持鞋身衛生；現場亦有儲物櫃、水分補給站、戶外休憩區等設置，滿足跑者社群活動聚會、分享交流等需求。同場設有即影即有照相區，以及鎖匙扣製作工作坊。
此外，On於「Run Hub」跑步驛站舉行期間亦同時推出各種多元化主題活動，包括與本地咖啡品牌Elephant Grounds聯乘推出期間限定的特製飲料Cold Brew Lemonade、與運動補水品牌BIX合作舉辦跑步活動及提供免費運動飲品，希望透過「Run Hub」以運動成為連結社群的起點，推動運動文化，鼓勵更多人參與跑步，享受運動生活。
Run Hub互動空間亮點：
On K11 MUSEA店
店舖地址：九龍尖沙咀K11 MUSEA 2樓203號鋪
營業時間：星期日至五：上午11:00至晚上9:00｜星期六：上午11:00至晚上10:00
店舖電話：+852 5809 0077
On Run Hub.跑步驛站
地址：九龍尖沙咀K11 MUSEA G/F Promenade
營業時間：即日至11月22日 上午11:00至晚上9:00